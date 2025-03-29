Vali Eldivan, Ramazan İftarında Personelle Bir Araya Geldi

Vali Mustafa Eldivan, Valilik birimlerinde görev yapan personelle iftar programında bir araya geldi.

Vali Eldivan, Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik içerisinde geçirilen bu özel zamanların önemine vurgu yaptı.

Kamu hizmetlerinde görev yapan personelin, vatandaşlara devletin güler yüzünü yansıttığını belirten Vali Eldivan, "Her daim vatandaşımızın yanında olun. İş ve işlemleri en hızlı ve en doğru şekilde gerçekleştirin. Vatandaşımız, Valiliğimizden ya da herhangi bir kamu kurumundan memnun ayrılmalı. Sizlerden özellikle bunu istiyorum," dedi.

Program sonunda personelin ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik eden Vali Eldivan, sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu. - BAYBURT