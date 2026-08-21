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Bayburt Valisi Eldivan'dan Jandarma Komutanı Aslan'a Veda Ziyareti

Bayburt Valisi Eldivan'dan Jandarma Komutanı Aslan'a Veda Ziyareti
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fatih Aslan'ı ziyaret etti. Vali Eldivan, hizmetlerinden dolayı Aslan'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarete İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin de eşlik etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fatih Aslan'ı ziyaret etti.

Vali Eldivan, görev süresi boyunca Bayburt'a sunduğu hizmetler dolayısıyla Aslan'a teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette Vali Eldivan'a Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin eşlik etti.

Eldivan, Aslan'a yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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