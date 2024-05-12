Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Anneler Gününde şehit annelerini ziyaret etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Anneler Gününde şehit annelerini ziyarette bulundu.

Şehit ailelerini ziyaret eden Vali Eldivan, şehit annelerinin Anneler Gününü kutladı. Özel Harekat Polisi Şehit Ömür Erbay'ın Arpalı Beldesinde ikamet eden ailesini ziyaret eden Vali Mustafa Eldivan, şehidimizin annesi Neşe Erbay'ın 'Anneler Günü'nü kutlayarak sağlık ve sabır dileklerini iletti.

Şehidin babası Turgut Erbay ve yakınları ile hasbihalde bulunan Vali Eldivan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik 2016 yılında gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Özel Harekat Polisi Şehit Ömür Erbay ve tüm şehitler için yapılan duanın ardından ziyaretini tamamladı.

Vali Mustafa Eldivan, daha sonra 1994 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şantiyede çalışırken bölücü terör örgütü tarafından 4 arkadaşı ile birlikte kaçırılarak şehit edilen Muhammet Güler'in ailesini evinde ziyaret etti.

Vali Eldivan, Allah'tan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diledi. - BAYBURT