Kastamonu'da Aile Yapısının Güçlendirilmesi İçin Çalıştay Düzenlendi

Kastamonu'da düzenlenen "2025 Yılı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Çalıştayı"nda konuşan Vali Meftun Dallı, ailenin Türk toplumunun temelini oluşturduğunu belirterek, "Türk milleti aileyle kaimdir. Aile yıkıldığı zaman ipi kopan bir tespihin taneleri gibi Türk milletinin, Türk toplumunun dağılacağını söylemek hiç de büyük bir laf etmek olmaz"

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi" çerçevesinde ilan edilen "2025 Aile Yılı" çerçevesinde Kastamonu Valiliğinin koordinesinde Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "2025 Yılı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen çalıştayda Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özlem Coşkun ve Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fatma Şahin Arıcı, sunum yaparak katılımcılara bilgiler verdi. 5 oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayda, küresel riskler ve demografik dönüşüm karşısında ailenin korunması, ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi, aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması, dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesi ile aileye duyarlı çevre politikaları ile ailelerin afet ve acil durumlara dayanıklılığının artırılması konuları ele alındı.

"Türk milleti aileyle kaimdir"

Çalıştayda konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Yıl boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın belirlediği bir takvim çerçevesinde 100'den fazla planlanmış etkinliğimiz var. Onlara ilave olarak zaman içerisinde gelişen birtakım etkinlikler, faaliyetler, çalışmalar da yapacağız. Bildiğiniz gibi aile Türk toplumunun temeli. Şu kadarını iddialı bir şekilde söyleyebilirim ki Türk milleti aileyle kaimdir. Aile yıkıldığı zaman ipi kopan bir tespihin taneleri gibi Türk milletinin, Türk toplumunun dağılacağını söylemek hiç de büyük bir laf etmek olmaz. Bunu bilen Türk milletinin her türlü düşmanı da gördüğünüz gibi en yoğun şekilde aileye saldırıyor, saldırmaya da devam ediyor. Biz de inşallah devlet olarak, millet olarak ailemize yapılan bu saldırılara karşı dimdik ayakta duracağız. Bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğiz. Çelik gibi karşısında durup ailemizi savunmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bu yıl yapacağımız çalışmaların da bu konuda toplumsal anlamda çok ciddi katkıları olacağına inanıyorum" dedi.

"Demografik olarak sıkıntılarımız var"

Sinop ve Kastamonu'nun en yaşlı nüfusa sahip iller olduğunu söyleyen Vali Dallı, "Demografik olarak sıkıntılarımız var. Kastamonu olarak arkadaşlar. En yaşlı nüfusa sahip il Sinop, 2'nci sırada Kastamonu, 3'üncü sırada Giresun var. Bizim doğum oranımız şu an itibariyle zannediyorum 1'e doğru iniyor.Doğum oranının 1'e düşmesi, artık hiçbir şekilde nüfus artışının olmasını bırakın, düşüyorsunuz demek. Bu konuda da artık bu işi şaka olmaktan çıkartıp toplum olarak hep birlikte ciddi birtakım tedbirler almamız şart. Biliyorsunuz, evlilikle ilgili teşvikler var. Devlet tarafından uygulanacak. Asgari ücretin 2.3'ünü geçmeyen, aylık geliri asgari ücretin 2.3'ünü geçmeyen gençlerimize kredi desteği veriyordu. Şimdi bu desteği 2.5'e çıkartacaklar" şeklinde konuştu.

"Mevcut riskler karşısında ailenin topyekun desteklenmesi amacıyla kapsamlı çalışmalara imza atacağız"

Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise, "Devletimizce oluşturulan ve her birimizin, her yurttaşımızın emeği ve katkısı ile yerelde çeşitlenecek ve zenginleşecek olarak Eylem Planı'mız kapsamında aile kurumunun öneminin vurgulanması, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması, mevcut riskler karşısında ailenin topyekun desteklenmesi amacıyla kapsamlı çalışmalara imza atacağız. Çalıştayımız, Kastamonumuzun bu istikamette büyük heyecan ve motivasyon ile yol aldığının, imece kültürünü bu çabada da hakim kıldığının, diğer illere de emsal teşkil edecek çalışmaları hayata geçireceğinin nişanesi. Kastamonu'nun ekonomik kalkınması ve sosyal gelişmesi için bilimin rehberliğinde ortak akıl ve ortak emekten söz ediyoruz. Birlikten kuvvet doğacağını ve ortak enerji sayesinde aşamayacağımız engel olmayacağının altını çiziyoruz. Bugün buradaki enerji beni ziyadesiyle mutlu ve memnun etti. 2025 yılı boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan da, "Aile, bizim en kadim, en köklü müesseselerimizden biridir. Sosyal ve kültürel dokumuzun örülmesinde, asırlar ötesinden süzülüp gelen değerlerimizin bugüne ulaşmasında aile daima hayati rol oynamıştır. Toplumun özünü, cevherini, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu, milli manevi değerlerimizin muhafazasında, bizler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir. Geçmişten bugüne ülkemizin ve milletimizin birliğinin, beraberliğinin ve devamlılığının teminatı olan sağlıklı bir aile yapısı, huzurlu bireylerin ve güçlü bir toplumun anahtarıdır. Bugün, aile yapısını korumak ve güçlendirmek toplumun da refahı için en önemli sorumluluklardandır" ifadelerini kullandı.

Çalıştayın ardından katılımcılara katılım belgesi takdim edildi. - KASTAMONU