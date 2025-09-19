Haberler

Vali Coşkun; "Gazilerimiz vatan sevgileriyle gelecek nesillere örnek olmuştur"

Vali Coşkun; 'Gazilerimiz vatan sevgileriyle gelecek nesillere örnek olmuştur'
DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Eylül Gaziler Günü mesajında; "Gazilerimiz sahip oldukları vatan sevgileri ve milli ruhla her daim gelecek nesillere örnek olmuşlardır" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Coşklun, mesajında; "Vatanını canından aziz bilen, tarih boyunca bağımsızlık ve istiklal uğruna tüm zorluklara göğüs geren gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü en içten duygularımla kutluyorum. Tarihimiz, 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' düsturuyla vatan uğruna her türlü fedakarlıktan kaçınmayanların yazdığı altın sayfalarla doludur. Bu yüksek anlayışın nişanesi olarak, 19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' ünvanı verilmiş; bu anlamlı gün, gazilerimize duyduğumuz vefa ve minnetin ifadesi olarak 'Gaziler Günü' ilan edilmiştir. Gazilerimiz; cesaretleri ve fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde en yüce makamlardan birine erişmiştir. Vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak için canını ortaya koyan gazilerimiz, milletimizin medarıiftiharı ve kahramanlığın yaşayan timsalleridir. Aynı zamanda sahip oldukları vatan sevgileri ve milli ruhla her daim gelecek nesillere örnek olmuşlardır. Bu cennet vatan, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli emanettir. Bizler de bu emanete sahip çıkarak, birlik ve beraberliğimizi koruyacak, çocuklarımıza ve gençlerimize daha müreffeh bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
