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Denizli Valisi Coşkun'dan 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Denizli Valisi Coşkun'dan 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı
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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazilerin milletin gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Coşkun, vatan sevgisiyle dolu gazilerin ve şehitlerin fedakarlıklarının Türkiye'nin bağımsızlığını sağladığını, bu kahramanların anısını her zaman yaşatmak gerektiğini ifade etti. Gaziler Günü vesilesiyle, tüm gazilere sağlık ve mutluluk diledi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Eylül Gaziler Günü mesajında; "Gazilerimiz her zaman milletimizin haklı gurur kaynağı olmuştur" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Vali Coşkun, "Vatanını canından aziz bilen, şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığı sayesinde de girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Şehitlik ve gazilik, milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu ulvi makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin haklı gurur kaynağı olmuştur. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatana dönüşmesini, şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları ulvi mücadeleye borçluyuz. Bayrağımızın vatanımızın üzerinde halen özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimiz ve şehitlik mertebesine ulaşmış tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür, onların bizlere emaneti olan bu cennet vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden sahip çıkmak ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemektir. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anarken, hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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