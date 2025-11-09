Haberler

Denizli Valisi Coşkun, Atatürk'ü 87. Yıl Dönümünde Andı

Güncelleme:
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Atatürk'ün mirasının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurgulayarak, onun istiklal mücadelesinin birliğin önemini hatırlattığını belirtti. Vali Coşkun, Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitleri rahmetle andı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımlayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Atatürk'ün bizlere en büyük mirası olan Türkiye Cumhuriyeti ; binlerce yıllık devlet tecrübemiz, kardeşliğimiz ve sarsılmaz birliğimizle ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Kurtuluş Savaşının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun,

Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Vali Coşkun tarafından yayımlanan mesajın devamında, "Askeri yetenekleri ve devlet adamı vasıfları ile çağının en önemli ve eşsiz şahsiyetlerinden olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe örnek olmuş bir liderdir. Milletine duyduğu sarsılmaz inançla, "Ya istiklal ya ölüm!" şiarını benimseyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen milletimizle omuz omuza emperyalist güçlere karşı zafere ulaşmış; ardından en büyük eseri olan Cumhuriyeti ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal ve istikbal mücadelemizdeki kararlı duruşu, bugün de bizlere birlik ve beraberliğimizin, ülkemizin asıl gücü olduğunu hatırlatmaktadır. Bu doğrultuda 10 Kasım, bizim için yalnızca bir anma günü değil; Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip büyüterek, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. Bugün bizlere düşen görev ise Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda, "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" idealinin bilincinde nesiller yetiştirmektir. Atatürk'ün bizlere en büyük mirası olan Türkiye Cumhuriyeti; binlerce yıllık devlet tecrübemiz, kardeşliğimiz ve sarsılmaz birliğimizle ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

