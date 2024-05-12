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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan Anneler Günü Mesajı

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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anneler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Coşkun, annelerin varlığının hayata anlam kattığını ve sevgilerin en büyüğü olduğunu belirtti. Ayrıca, annelerin sevgi, fedakarlık, şefkat ve güven gibi duygularla koruyup kolladığını vurgulayarak, tüm annelerin Anneler Günü'nü en kalbi duygularıyla kutladığını ifade etti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anneler Günü mesajında; "Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anneler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Coşkun, mesajında;

"Sevginin, şefkatin ve merhametin timsali olan ve hayatımızdaki en kıymetli varlığımız annelerimize ithaf edilen bir Anneler Günü'nü daha hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İnsan; sevgiye, ahlaka, erdeme, iyiliğe dair bütün duygu ve düşüncelerinin temelini anneden alır. Anne sadece insanı dünyaya getiren bir varlık değil aynı zamanda insanın doğduğu andan itibaren hem koruyucusu hem de öğretmenidir. Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Sevgili Peygamberimizin 'Cennet, annelerin ayaklarının altındadır' sözü, dinimizin annelerimize verdiği önemi ve onlara göstermemiz gereken hürmeti gözler önüne sermesi açısından çok anlamlıdır. Bunun içindir ki annelerimizi kaybetmeden onların değerini bilmek, onları hatırlamak, gönüllerini hoş tutmak ve başımıza her zaman tac etmek biz evlatlar için önemli bir görevdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, sevgi, fedakarlık, şefkat ve güven gibi duygularla bizleri koruyup kollayan başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor; ebediyete irtihal eden annelerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara ise sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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