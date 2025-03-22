İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savcıya ifade veriyor

Çağlayan'da kritik saatler! Ekrem İmamoğlu savcıya ifade veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel, şimdi kimi sırtından hançerleyeceksiniz?

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Şimdi kimi hançerleyeceksiniz?
İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi

İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi
İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

Vali Çiftçi, Özel Gereksinimli Bireylerle İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Vali Çiftçi, Özel Gereksinimli Bireylerle İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi, Güzide Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan özel gereksinimli bireylerle iftar programında bir araya gelerek, merkezde sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Güzide Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan özel gereksinimli bireylerle iftar programında bir araya geldi.

Vali Çiftçi, iftar yemeği öncesinde Güzide Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunarak merkezde sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Ramazan'ın bereketinin hissedildiği iftar programında, Vali Çiftçi, merkez sakinleriyle yakından ilgilendi.

Güzide Bakım Merkezi'nin kurucularının ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde Vali Çiftçi'ye, Erzurum Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title