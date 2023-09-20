Vali Çiftçi: Bu coğrafyaya sahip olmanın bedelini ödedik

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şehit yakınları ve gazilerin onuruna bir yemek verdi.

Vali Mustafa Çiftçi, şehit yakınları ve gazilere hitaben yaptığı konuşmada "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu memlekete, bu coğrafyaya sahip olmanın bir bedeli var. Şehitlerimiz canlarıyla, kanlarıyla, gazilerimiz hayatlarını ortaya koymak suretiyle ödemiştir" dedi. Şehit yakınları ve gazilerin katıldığı programa, Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Mehmet Cihanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat ve daire müdürleri ile askeri erkan katıldı.

"Hakkınız asla ödenmez"

"Allah'tan nice Gaziler Günü'ne sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde ulaşmayı nasip eylemesi niyazında bulunuyorum" diyerek kısa bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, şehitlik ve gaziliğin inancımızda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğuna dikkat çeken Vali Çiftçi, "Günümüzde sayıları azalan neredeyse bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar Kore Gazilerimiz var. Bunun yanında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Kıbrıs Gazilerimiz, yurt içinde yırt dışında yaralanan gazilerimiz var. Bugün Gaziler Günü'nde şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anmak istiyorum. Çünkü onlar, din, memleket, vatan, bayrak uğuruna canlarını feda eyleyip, en yüce mertebelerin birisine ulaştılar. Allah hepsinin şehadetini kabul, bizleri de onlara layık nesiller eylesin. Hayatta olan gazilerimize sağlık, ebediyete intikal eden gazilerimize da Allah'tan rahmet diliyorum. Yurt içinde ve yurt dışında operasyon icra eden güvenlik güçlerimiz var. Allah onlara da kolaylık versin, ayaklarına taş değdirmesin. Dün şehitlerimiz, gazilerimiz vardı, bugünde var, yarında olacak. Çünkü zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu memlekete, bu coğrafyaya sahip olmanın bir bedeli var. Şehitlerimiz canlarıyla, kanlarıyla, gazilerimiz; hayatlarını ortaya koymak suretiyle bu bedeli ödemiş oldular. Bu nedenle, şehit ve gazilerimize şükran ve minnet borçluyuz. Onların haklarını asla ödeyemeyiz" dedi.

Programda, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Program sonunda, Müftü Rüstem Can ve katılımcılar şehit ve gazilere dua etti. - ERZURUM