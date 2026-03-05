Vali Çakır, Dünya Yetimler Günü'nde koruyucu aileler ve çocuklarla iftarda buluştu

Muş Valisi Avni Çakır, Dünya Yetimler Günü kapsamında düzenlenen programda koruyucu aileler ve yetim çocuklarla iftar yaptı.

Vali Çakır, Dünya Yetimler Günü kapsamında düzenlenen iftar programında koruyucu aileler ve yetim çocuklarla bir araya geldi. Muş'ta gerçekleştirilen programda birlik ve dayanışma mesajları verildi. Valilik koordinasyonunda Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve Muş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle Muş Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program kapsamında koruyucu aileler ve yetim çocuklarla yakından ilgilenen Vali Çakır, iftar sonrası yaptığı konuşmada bu akşam çok özel bir iftar sofrasında olduklarını ifade etti.

Dünya Yetimler Günü kapsamında düzenlenen programda konuşan Vali Çakır, koruyucu ailelerin toplum için önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek çocukların sevgi ve güven ortamında büyümesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bizlere emanet edilen yetim ve öksüz yavrularımız ile onlara anne babalık eden koruyucu ailelerimizle bir aradayız. Burada çocuklar cıvıl cıvıl olunca iftarımızın bereketi de neşesi de apayrı oluyor. Müftümüz, dinimizde yetimi kollamanın ve sahip çıkmanın Allah katında büyük karşılığı olduğunu ifade etti. Dedi ki onlar İnşallah cennette Peygamber Efendimizle beraber olacak. Neredeyse şehitlik mertebesiyle eşittir. Yetimi korumak, kollamak onun hakkını en üst seviyede tutmak güzel bir davranış. Cenabı Allah'ın Kur'an'da da bizlere emrettiği bir talimat ve bir emirdir. Dolayısıyla bizlere düşen, devlet olarak bu yavrularımızı koruyup kollamak ve yoksun kaldıkları her şeyi fazlasıyla onlara sunmaktır. Yavrularımızın hepsinin yüzü gülüyor. Maddi ihtiyaçları bir şekilde karşılanabiliyor ancak manevi anlamda da onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle onlara abi, anne, baba, amca ve dayı şefkatiyle yaklaşmaya çalışıyoruz. Onların yarın kendi ayakları üzerinde sağlam bir şekilde durabilmeleri için geleceğe güçlü bireyler olarak hazırlıyoruz. Bugün burada düzenlenen bu yemekte Kızılay da bizlere büyük destek verdi. Muş Kızılay ailesine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kızılay, her zaman yetimin ve garibanın dostu olmuş, yüzyılı aşkın süredir hayır hizmetlerinde öncü bir kurumdur. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" dedi.

Muş Müftüsü Nurullah Koçhan, dua okudu. İftarın ardından gönüllüler tarafından yüzleri boyanan çocuklar, müzik eşliğinde oynanan oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.

Programa, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Muş Adalet Komisyonu Başkanı Ekrem Hilmi Tarçın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, Türk Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi Müdürü Baran Akar, Türk Kızılay Muş Başkanı Gülbay Gümüştekin ve kurum amirleri katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı