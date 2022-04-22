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Vali Baruş sahipsiz çocuklara sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Baruş sahipsiz çocuklara sahip çıktı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar ile birlikte iftar yaptı.

MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar ile birlikte iftar yaptı.

Çocuklarla sohbet edip, sorun ve isteklerini dinleyen Vali Aydın Baruş, "Çocuklarımıza burada devletimizin şefkat eliyle aile ortamı oluşturuldu. Bu imkanların kıymetini bilerek ileride daha başarılı eğitimli birer insan olmaları için gayret etmeli. Devletimize emanet çocuklarımızı en güzel şekilde hayata hazırlamalı onları sevgi ve şefkat ile kucaklamalıyız" diye konuştu.

İftar programına, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kurum çalışanları ve çocuklar katıldı.

Program, çocuklarla hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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