Vali Aydoğdu, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ne (EGC) iadeyi ziyarette bulunarak gazetecilerle bir araya geldi.

Yaklaşık 2 ay önce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak seçilen Zeki Demirbaş'a ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Aydoğdu, yeni yönetime başarılar diledi.

Gazetecilerle şehrin gündemine dair bir süre hasbihalde bulunan Vali Aydoğdu, basın mensuplarının toplumun bilgilendirilmesi ve kamuoyu oluşturmadaki kritik rolüne vurgu yaptı. Erzincan'ın gelişimi ve tanıtımı için basın mensuplarının çalışmalarının önemine değinen Vali Aydoğdu, "Basın, demokrasinin temel taşlarından biridir. Sizlerin objektif ve ilkeli habercilik anlayışı, ilimizin daha iyi yerlere gelmesine katkı sağlayacaktır. Basın mensuplarımıza Erzincan'ınımızın marka değerine sunmuş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi. - ERZİNCAN