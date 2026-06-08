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Vali Aydın Baruş'tan vefa

Vali Aydın Baruş'tan vefa
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz Gazisi Abdulhakim Aydın ile Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Abdi Sucu'yu, Şehit Jandarma Er Şeyh Baran Tarhan'ın ailesi ile Gazi Mehmet Emin Aras'ı, 92 yaşındaki Mehmet Atik ile 91 yaşındaki Sevim Atik'i ziyaret etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz Gazisi Abdulhakim Aydın ile Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Abdi Sucu'yu, Şehit Jandarma Er Şeyh Baran Tarhan'ın ailesi ile Gazi Mehmet Emin Aras'ı, 92 yaşındaki Mehmet Atik ile 91 yaşındaki Sevim Atik'i ziyaret etti.

Büyüklerle bir araya gelerek hasbihal eden Vali Baruş, onların hayat tecrübelerini dinledi, sağlık ve afiyet temennilerinde bulundu. Toplumun kıymetli değerleri olan güngörmüşlerin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Vali Baruş, Mehmet Atik ve Sevim Atik'e hayırlı ve huzurlu ömürler diledi.

Vali Aydın Baruş, 15 Temmuz Gazisi Abdulhakim Aydın ile Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Abdi Sucu'yu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette gazilerle bir araya gelen Vali Aydın Baruş, kahraman gazilerin fedakarlıklarının milletin hafızasında daima yaşayacağını ifade ederek sağlık ve afiyet temennilerinde bulundu. Vali Aydın Baruş, Horasan programı kapsamında Şehit Jandarma Er Şeyh Baran Tarhan'ın ailesi ile Gazi Mehmet Emin Aras'ı ziyaret etti. Ziyarette şehidin ailesi ve gazi bir araya gelen Vali Baruş, aile fertleriyle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Şehit yakınları ve gazilerin milletimizin en kıymetli emanetleri olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş, aziz şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle yad ederken, gazilere sağlık ve huzur dolu bir ömür temennisinde bulundu.

Devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Vali Baruş, gazilere göstermiş oldukları üstün cesaret ve vatan sevgisi dolayısıyla teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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