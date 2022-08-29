Vali Atay, 'Cumhuriyetin temelleri burada atılmıştır

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında "30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin kilit taşlarından biri olmuş ve Cumhuriyetin temelleri de burada atılmıştır" dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında "30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin kilit taşlarından biri olmuş ve Cumhuriyetin temelleri de burada atılmıştır" dedi.

Vali Cevdet Atay 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayınladı. Atay, mesajında "Vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve kahramanlığın destanlaştığı kutlu bir mücadelenin iftihar günü olan 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla idrak ediyoruz. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin kilit taşlarından biri olmuş ve Cumhuriyetin temelleri de burada atılmıştır. Tarih boyunca gücünü, vatan sevgisi ve bağımsızlığa olan tutkusundan alan aziz milletimizin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu Büyük Taarruz Ruhu, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da karşılaşacağımız zorlukları aşmamızda en büyük güvencemiz olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE