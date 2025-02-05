Vali Aslan, "Acısı yüreğimizde tazeliğini koruyor"

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinin yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Vali Aslan, "6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısı yüreklerimizde tazeliğini korumakta" dedi.

Vali Selçuk Aslan mesajında, "Hafızalarımızda Asrın felaketi olarak kalacak olan 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısı yüreklerimizde tazeliğini korumakla birlikte bu zorlu süreçte gösterdiğimiz toplumsal dayanışma, azim ve kararlılık, milletimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Depremin ilk anından itibaren tüm kurumlarıyla gösterilen hızlı aksiyon, etkili müdahale, arama ve kurtarma ekiplerimizin koordineli çalışmaları ve dünyaya örnek düzeyde yürütülen iyileştirme çalışmaları devletimizin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız önderliğinde, kurumlarımız arasında en üst seviyede koordinasyon ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, depremden etkilenen bölgelerdeki tahribatın ortadan kaldırılması ve yeniden inşa süreci büyük bir ivme ile sürdürülmektedir. Başta Türkiye Tek Yürek kampanyası olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın çabaları, büyük milletimizin destek ve bağışları, depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına büyük katkı sağlamıştır. Asrın birlikteliğine desteklerini esirgemeyen alicenap Türk Milletine canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, inşası tamamlanan konutların kuraları çekilip hak sahiplerine teslim edilmektedir. Bu teslimatlar, yaralı yüreklerimize umut olurken yeni başlangıçların da kapısını aralamaktadır. Meydana gelen depremlerin ardından başlayan yeniden inşa süreci, devletimizin vatandaşlarımız ile birlikte gösterdiği azim, çaba ve birliktelik ruhuyla en kısa sürede sonuca ulaşacaktır. Yaşanan acı tecrübelerin bize kazandırdığı derslerle, gelecekte karşılaşacağımız zorluklara karşı daha hazırlıklı olmak için Düzce'de de risk yönetimi anlayışıyla gerek ilimizin her türlü afetlere karşı daha dirençli olması için durmaksızın yürüttüğümüz çalışmalar yanında insan kaynağımızın daha nitelikli kılınması ve toplumun afet risklerine karşı hazırlıklı olması konusunda çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Bu duygularla 6 Şubat deprem felaketinin yıl dönümü vesilesiyle, gelecekte benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması dileklerimle, asrın birlikteliğinde sergilediğimiz dayanışma ruhu ile aziz milletimizin gücünü yarınlara taşımayı Mevla'nın bizlere nasip eylemesini niyaz ediyorum. Asrın felaketinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve baş sağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE