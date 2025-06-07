Vali Arslan Kurban Bayramı Trafik Denetimlerine Katıldı

Vali Arslan Kurban Bayramı Trafik Denetimlerine Katıldı
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Bartın'da Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirilen trafik denetimlerine Bartın Valisi Nurtaç Arslan da katılarak sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Arslan bayram uygulamasına katıldı

BARTIN - Kurban Bayramı nedeni ile ülke genelinde olduğu gibi Bartın'da da gerçekleştirilen trafik denetimlerine Bartın Valisi Nurtaç Arslan'da katıldı.

Barrın'daArife Günü dolayısıyla sahadaki sayılarını ve tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sürücüler ve yayaların trafikte daha rahat edebilmeleri için mücadele ediyor. "Trafik Bayram Tedbirleri" kapsamında gerçekleştirilen trafik uygulamasına Bartın Valisi Nurtaç Arslan'da katılım sağladı.

Uygulamda polis ekipleri, basın mensupları ve sürüxülere lokum ikramında bulundu. Vali Arslan ve İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, trafik kurallarına uyulmasıyönünde uyarılarda bulundu.

Kurallara umduklarını görülen sürücüler ise denetimlerde için ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - Yerel
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