Vali Aksoy 23 Nisan'da koltuğunu minik Hatice'ye devretti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak Eskişehir Reşat Benli İlkokulu Öğrencisi Hatice Dönmez'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geleneksel hale gelmiş koltuk teslim töreni kapsamında Valilik makam koltuğuna oturan Dönmez, burada Eskişehirli bütün çocukları temsil ettiğini dile getirdi. Dönmez, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105'inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı bizlere ve tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Ben de tüm çocukların bayramını kutluyorum."

"Çocuk dilenciliğini önlemek amacıyla örnek bir uygulama olarak bu durumu yasakladık"

Ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Valiliği olarak çocuklara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaştı. Vali Aksoy, kentteki çocuklar için hayata geçirilen diğer faaliyetlerden, "Okul çevresindeki trafik yoğunluğunu yönetmek ve güvenliği sağlamak adına ekip görevlendirmesi yaparak çocuklarımızın güvenli bir şekilde okul giriş çıkışlarını sağlamayı başardık. Ayrıca, çocuk dilenciliğini önlemek ve sokakta çalıştırılan çocukları güvenli bir yaşam ortamına kazandırmak amacıyla örnek bir uygulama olarak bu durumu yasakladık. Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde bu çocukları okullarımıza yeniden kazandırdık. Eskişehir turizmini geliştirmek amacıyla üniversitelerle iş birliği içinde çalıştaylar düzenleyerek sektöre yeni açılımlar sağladık ve bu çalışmalar devam ediyor. Dijital çağın gereklilikleri doğrultusunda, çocuklarımıza 21'inci yüzyıl becerileri kazandırmak ve yapay zekanın eğitim ortamlarında doğru kullanımını artırmak adına Tepebaşı ilçesindeki Reşat Benli İlkokulu ve Odunpazarı ilçesindeki Adalet İlkokulu'nda yapay zeka atölyesi kurulması için araştırmaların başlatılması gerektiğini düşünüyorum" sözleriyle bahsetti.

"Bu bayram çok kıymetli bir mirastır"

Vali Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmasında ise şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımız, milletimizin en kıymetli hazinesi, geleceğimizin teminatıdır. Onları ne kadar bilinçli, donanımlı ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirirsek, ülkemizin yarınlarına da o denli güvenle bakabiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını çocuklara bayram olarak armağan etmesi, çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Bu özel gün, sadece bir kutlama değil; aynı zamanda çocuklarımızın Cumhuriyetimize, milli egemenliğe ve demokrasiye sahip çıkmalarını teşvik eden çok kıymetli bir mirastır. Bu vesileyle dünyada sevgi ve barışın hakim olduğu daha nice 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlamayı temenni ederken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum."

Son olarak Vali Hüseyin Aksoy, Reşat Benli İlkokulu Öğrencisi Hatice Dönmez'in Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG'u merak ettiğini söylemesi üzerine kendisini TOGG marka makam aracı ile okuluna uğurladı.

"Milletimizin en değerli varlığı olan çocuklarımız yarınlarımızın güvencesidir"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayınladı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasının da Cumhuriyet'in ilk temsillerinden biri olduğunu dile getiren Vali Aksoy, çocuklara seslendiği 23 Nisan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli iradenin temsilcilerinin oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açıldığı bugün; hem Kurtuluş Savaşı'mızı zafere götüren yolun başlangıcı, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdecisi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin ilan edildiği bu kutlu günü de çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Milletimizin en değerli varlığı olan çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Milletin egemenliğini kendi eline aldığı bu mutlu günde, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkma iradesi içinde görmenin gurur ve huzuru içindeyiz. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin çabalarıyla, dünya devletleri arasında barışın sesi olarak seçkin bir yer edinmiştir. En değerli varlıklarımız, sevincimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın, ülkemizi daha da güçlendirerek çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çok çalışacaklarına, sorumluluklarını da en iyi şekilde yerine getireceklerine yürekten inanıyoruz. Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, dünyanın tüm çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle bayramlarını yürekten kutluyorum." - ESKİŞEHİR