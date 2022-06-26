Vahap Seçer, Şoför Esnafıyla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 13 ilçede hizmet veren şoför, minibüs ve halk otobüslerinin kooperatif ve odalarının; başkan ve yöneticileriyle buluştu. Buluşmada, şoför esnafının her geçen gün ağırlaşan sorunlarına karşı ortak çözüm bulmak adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Şoför esnafıyla Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonu'nda bir araya gelen Başkan Seçer'e, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu eşlik etti.

Seçer, kendilerinin de toplu taşıma hizmeti verdiklerini ve akaryakıt zamlarından etkilendikleri ancak Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerden farklı bir bakış açısıyla taşıma hizmeti verdiğini hatırlatarak, "Kooperatiflerle belediye arasındaki bu hizmetleri verirken temel amaç farklı. Biz kamuyuz. Biz toplu taşımayı bir ekonomik sektör olarak göremeyiz, bir kamu hizmeti olarak görürüz ve dengeleri kurarak bu hizmeti vermeye çalışırız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma hizmeti fiyatlandırması hakkında konuşan Seçer, şunları söyledi:

"2022 yılı bütçesinde toplu taşımaya koyduğumuz yakıt bütçesi 244 milyon 632 bin lira. 5 aylık, Mayıs sonuna kadar bunun ne kadarını tükettik biliyor musun? 157 milyonu gitmiş, geriye kalmış 87 milyon lira. Kalan 7 ayda bana 87 yetecek mi? İşte denge bozulması budur, bütçe bozulması budur, tablo bu."

Yapılan toplantıların istişare edebilmek adına önemli olduğuna değinerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, sözlerine şöyle devam etti:

"Diyalog varsa dağ gibi sorunlar bir nokta haline geliyor. Eğer diyalog yoksa, iletişim yoksa, tarafların birbirinden haberi yoksa ya da gerçekler birinci ağızdan aktarılmıyorsa küçücük sorunlar dağ gibi büyük hale geliyor. Bu sebeple insanlarla bir araya gelmek, konuşmak, sorunları çözmek ya da ortak çalışma alanlarında fikir alışverişinde bulunmak her zaman için yararlı diye düşünüyorum.

Genel anlamda mutlaka her kooperatifin, her bölgenin, hatta her hattın sorunları olabiliyor bunları zaman zaman benim de yaptığım katkılarla çözüme ulaşmasını sağlıyoruz. Bu kararları alırken de bizim referans alacağımız ya da sınırlarını aşmayacağımız yasalar vardır, mevzuatlar vardır. O mevzuatlar yasalar çerçevesinde biz bu kararları almak zorundayız.

Konuşmasında, son dönemlerde yaşanan ekonomik süreçten taşıma sektörünün de olumsuz etkilendiğine vurgu yapan Seçer, "Olağanüstü şartlardan geçiyor ülke. Sadece taşımacılık sektörü değil, ekonomik alanda olan her sektör ve tabii ki bundan direk ya da dolaylı tesir gören vatandaşlarımız var. Sizi ilgilendiren temel girdi maliyetleri mazot. En çok fiyat artışına maruz kalan emtia da akaryakıt fiyatları. Bu artışlar hepimizin dengesini bozdu.

"ÖĞRENCİ DEDİĞİN HEPİMİZİN ÇOCUKLARI"

Hep beraber konuşulan en önemli konulardan bir tanesi de; biliyorum bütün kooperatifler, özellikle öğrencinin yoğun olduğu merkezdeki kooperatifler; 'Başkan neden öğrencilere 1 liraya hizmet sunuyor. Bu dengeleri bozuyor' diyor. Birinci ağızdan beni dinleyin, rakamları vereyim, tablo nedir, acaba ne yapmamız gerekiyor? Birlikte karar verelim. Öğrenci dediğin senin evladın, senin torunun, senin oğlun, yeğenin. Neticede fayda sağladığımız o insanlar. Yani hepimizin çocukları."

Başkan Seçer, UKOME'de verilecek kararın önemine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"UKOME'DEN ÇIKACAK KARARIN SİYASİ OLMAMASI SİZİN ELİNİZDE"

"UKOME'de dengeler, bizim yönetimimizde değişti. Biz belediye yönetimine geçince seçimlerden sonra. Bu bir siyasi karardır; doğrudur yanlıştır şimdi tartışmayalım ama 31 Mart'a kadar olan uygulama, 31 Mart'tan sonra yanlış olarak görüldü ya da yanlış olduğunu fark ettiler, tırnak içinde, düzelttiler. Şimdi bu dengelerde de bizim orada karar çıkartabilmemiz için evet ya da hayır oyu vereceklerin bu meseleye siyasi olarak bakmamalarını sizin sağlamanız gerekiyor. Önemli bir ayrıntı. Ben açık söyleyeyim; 'Şimdi belediyeyi sıkıntıya sokalım ya da vatandaş karşısında kötü adam pozisyonuna düşmeyelim, zammı onaylanmış bir kurum hüviyetinde olmayalım' diye siz bunu reddederseniz bu siyasi bir karardır ama size sunulan dosyayı inceler, gelir gider dengelerine bakar, yasalara bakar, sizleri işin içine katar, minibüsçü esnafını, halk otobüsçü esnafı; 'Bu rakamlar çok makul, hatta eksik ya da fazla. Şunu biraz düzeltiriz' dediğiniz noktada siz mantıklı bir yaklaşım sergiliyorsunuz demektir. Ama yapılan çalışmanın kapağını kaldırmadan 'hayır' diyorsanız ben derim ki siz art niyetlisiniz. O zaman iş çıkmaza girer."

Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımada uyguladığı mevcut fiyat tarifelerinin bilgilerini de paylaştı. Mersin'in gelir dağılımında adaletsizliğin yaşandığı bir yer olduğunu belirten Başkan Seçer, konuyla ilgili şunları söyledi:

"MERSİN, GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİĞİN YAŞANDIĞI 3 İLDEN BİRİ"

"Şu anda mevcut yürürlükteki fiyatlarımız bizim; 4.75 tam bilet, indirimli 3 TL, öğretmen 4.30, öğrenci 2 TL ve bir de abonman kartı olan öğrencilere 1 TL. Biz buranın öğrenci kenti olmasını istiyoruz. Buraya ne kadar çok öğrenci gelirse burada halk kazanır, esnaf kazanır. Diğer taraftan da Mersin'in bir toplumsal gerçeği var. Mersin, Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin yaşandığı 3 ilden biridir. Yani 10 lira kazanan da var. 10 kuruş kazanan da var. Günlük şimdi 10 kuruş kazanan ailenin çocuğu ne olacak? Hepinizin çocuğu yok mu yani? Hatta minibüsümüz var çok şükür ama çocuğu gönder bakalım Ankara'ya, İstanbul'a ya da Adana'ya, nasıl okutacağım diye kara kara düşünürsün."

ŞOFÖR ESNAFI, SESLERİNE KULAK VERİLMESİNDEN MEMNUN

Mutlular Şimşek Seyahat Yetkilisi Semih Şimşek, "Toplantıya Mersin'in tüm bölgesinden gelen kooperatifler olsun, servis taşımacıları olsun herkes çok güzel bir katılım sağladı. Çok verimli bir toplantı oldu. Vahap Başkanımız bizi dikkatlice dinledi. Yani ilk defa böyle bir toplantı gerçekleştirdik. İlk defa bir Büyükşehir Belediye Başkanı, ilk defa böyle bir tüm kooperatifleri çağırıp 'Şikayetiniz nedir, benim yapmam gereken bir şey var mı?' diyerek bizi özveri ile hiç sıkılmadan dinledi. Öncelikle çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mersin Minibüsçüler Odası Başkanvekili ve Akbelen Minibüs Kooperatifi Başkanı Mehmet Kartal ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Minibüsçüler Esnafı Odası ve tüm esnaf şoför arkadaşlarımız adına, çalışanlar adına teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Bu toplantılar Mersinimiz açısından çok sağlıklı, ulaşım konusunda çok sağlıklı oldu" diye konuştu.

Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Serin de toplantının verimli geçtiğini vurgulayarak, "Çok çok mükemmel geçti. Bugüne kadar öyle bir şey yaşamadık. Bugüne kadar öyle bir şey yaşamadım. Daha önce de arz ettiğimiz sorunlarımızı hemen anında müdahale ederek çözdüler. Sağ olsun Genel Sekreterimiz, Daire Başkanımız ellerinden gelen ilgiyi, alakayı ve sorunu kökünden çözdüler. Daha önce aynı güzergahta çalıştığımız Çay-Çilek Kooperatifi ile çok sorunlarımız oldu. Bu sorunları ilettiğimiz andan itibaren çözdüler. Çok çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

ANKA / Yerel