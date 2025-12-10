Sürekli telefona bakmak yeni sendromun habercisi olabilir

Uzman Psikolog Dilruba Işın, teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte "Hayalet Titreşim Sendromu" adı verilen yeni bir davranışsal durumun yaygınlaşmaya başladığını belirtti.

Günlük yaşamda teknolojiyle kurulan yoğun temasın artması, son dönemlerde yeni davranışsal durumların ortaya çıkmasına neden oluyor. Özellikle akıllı telefonların hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte "Hayalet Titreşim Sendromu" olarak adlandırılan durum sıkça yaşanmaya başladı. Bu sendrom, telefon çalmadığı halde titreşim olmuş gibi hissetme veya zil sesi duymuş gibi algılama şeklinde tanımlanıyor. Bankacılık işlemlerinden iletişime, iş takibinden eğlenceye kadar pek çok ihtiyacın telefondan karşılanması, bireylerin gün içinde sık sık bildirim beklemesine yol açıyor. Bu sürekli beklenti hali ise beyni "sürekli uyarıcı arama" durumuna sokarak, hayalet titreşim hissinin daha sık yaşanmasına neden olabiliyor. Telefonun gün içinde daha az ulaşılabilir bir yerde tutulması veya teknolojiden kısa süreli uzaklaşmalar bu hissi azaltmada etkili olabiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uzman Psikolog Dilruba Işın, günlük yaşantıda telefonun çok amaçlı kullanıldığını belirterek, "Teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte 'Hayalet Titreşim Sendromu' adı verilen yeni bir davranışsal durum yaygınlaşmaya başladı. Telefon çalmadığı halde titreşim olmuş ya da zil sesi gelmiş gibi hissetme durumu giderek daha fazla kişide görülüyor" dedi.

Sendromu yaşayanların sayısı artıyor

Telefon çalmadığı halde titreşim olmuş ya da zil sesi gelmiş gibi hissetme durumunun giderek daha fazla kişide görüldüğünü söyleyen Işın, "Hayatımızı kolaylaştıran teknolojiye her geçen gün adaptasyonumuz artıyor. Her geçen gün gelişen insan hayatına dahil olan teknolojiyle bağlantılı davranışsal bozukluklar tanımlanmaya başlıyor. Bunlardan birisi de 'Hayalet Titreşim Sendromu' olarak adlandırılıyor. Telefon çalmasa bile telefonumuz çalıyormuş gibi bir hisse kapılıyoruz, yani telefon titremese bile titremiş gibi hissediyoruz. Zil sesi çalmasa bile zil sesi çalmış gibi hissediyoruz. Bazen yaptığımız iş kaynaklı ya da kurduğumuz ilişkiler kaynaklı ya da bunlardan bambaşka bir şeyde olabilir, tabii ki telefondan bir şeyler bekliyor olabiliriz. Yani teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte 'Hayalet Titreşim Sendromu' adı verilen yeni bir davranışsal durum yaygınlaşmaya başladı. Telefon çalmadığı halde titreşim olmuş ya da zil sesi gelmiş gibi hissetme durumu giderek daha fazla kişide görülüyor. Bu durum yaptığımız işle veya günlük yaşantımızdaki akış ile alakalıdır. Herhangi bir teknolojik aletle iletişim halinde olduğumuzda oradan bir uyarıcı alıyoruz. Bu durum ise bizde bir alışkanlığa neden olabiliyor. Bu alışkanlıkla beraber sürekli uyarıcıyı aramaya başlıyoruz. Bu sendromu yaşıyorsanız telefonu cebinizde değil, çantanızda taşımayı deneyebilirsiniz. Gün içerisinde kendinize telefondan uzak bir alan oluşturabilirsiniz. Bu sendromun ortaya çıkmasındaki nedenlerden biri ise günlük yaşantımızda telefonu çok amaçlı kullanıyoruz. Banka işlemlerimizi telefondan yapıyoruz, film izliyoruz ve bazı çalışmalarımızı telefondan yapıyoruz. Bu durumlar ise sendromu tetikliyor" dedi. - SİVAS