Kalbine yenilen Uzman Çavuş Keskin Köyceğiz'de toprağa verildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Kamil Keskin'den acı haber geldi. Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Kamil Keskin (30) görev yerindeki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhum Uzman Çavuş Kamil Keskin'in naaşı bu sabah Köyceğiz Toparlar Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi. Merhum Uzman Çavuş Keskin öğle namazını müteakip Köyceğiz-Toparlar Merkez Camiinde kılınan cenaze namazından sonra askeri törenle Toparlar Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Keskin'in cenaze törenine ailesi, yakınları, askeri erkan, çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı