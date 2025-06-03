Uzlaştırmacılar Günü'nde Yargının Önemi Vurgulandı

Uzlaştırmacılar Günü'nde Yargının Önemi Vurgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Uzlaştırmacılar Günü' etkinliği ile uzlaştırma sisteminin toplumsal barış ve yargının yükünü hafifletmedeki rolünü ön plana çıkardı. Başsavcı Hasan Uğurlu, uzlaştırmacıların görevlerini ve sağladıkları katkıları anlattı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Uzlaştırmacılar Günü' dolayısıyla düzenlediği özel programda, yargının yükünü hafifleten ve toplumsal barışı pekiştiren uzlaştırma sisteminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzlaştırmacıların ceza yargısına sağladığı katkıların vurgulandığı etkinlikte, her iki dosyadan birinin mahkemeye taşınmadan çözüme kavuştuğu açıklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü' dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Sakarya Adliyesi'nde kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara uzlaştırma sistemi hakkında broşürler dağıtıldı. Etkinliğe katılan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, uzlaştırmacıların gününü kutlayarak görev yapan tüm uzlaştırmacılara teşekkür etti. Uzlaştırma sistemi, taraflar arasında adil, hızlı ve barışçıl bir çözüm üretmeyi hedeflerken; yargılamaya gitmeden çözüm bulunması, toplumsal uzlaşı kültürünü de güçlendiriyor. Adalet Bakanlığı'nın alternatif çözüm yöntemlerinden biri olarak uyguladığı uzlaştırma, mağdurun zararını telafi etme, failin sorumluluk almasını sağlama ve taraflar arasında empati kurma gibi hedefleriyle klasik ceza yargılamasının ötesine geçiyor.

"Her iki dosyadan bir tanesini uzlaştırmayla sonuçlandırıyoruz"

Sakarya'da halihazırda 486 uzlaştırmacı görev yapıyor. Şehirde 2022 yılında 3 bin 626, 2023'te 3 bin 762 ve 2024'te de 4 bin 697 uzlaştırma dosyası bakıldığı, 1 Ocak 2024 tarihinden beri uzlaştırma dosyalarının yaklaşık yarısının olumlu sonuçlandırıldığı belirtildi. Uzlaştırma kurumunun yalnızca yargının iş yükünü hafifletmekle kalmadığını, aynı zamanda toplumsal barışa da önemli katkılar sunduğunu belirten Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, "Tüm ülkede olduğu gibi adliyemizde de her iki dosyadan bir tanesini uzlaştırmayla sonuçlandırıyoruz. Uzlaştırma kurumu, yargının yoğun iş gücünü hafifleterek savcılarımızı ve mahkemelerimizi rahatlatmanın dışında, vatandaşlar arasında da husumetin oluşumunun engellenmesi ve kamu barışının sağlanması adına çok ciddi katkıları olan bir kurum. Bu yüzden sürekli aynı dikkat ve ciddiyetle bu kurumun yargı teşkilatımıza ve milletimize olan katkısının farkında ve bilincinde olarak yoğun tempoyla çalışmaya devam edeceğiz. Benim gözümde her uzlaştırmacı, bir ceza mahkemesidir hatta verdiği kararlar istinafı, temyizi olmadan, hiçbir şekilde dava konusu edilemeyen ve aradaki ihtilafı kökten çözen bir kurum. O yüzden ülkemizdeki uzlaştırmacı ordusu, ceza mahkemelerinin birer devamı gibi" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine gelecek ilk aday belli oldu

Koltuğu hemen doluyor! İşte yerine gelecek isim
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Paraşüt kemerini açan genç kız denize çakılarak hayatını kaybetti
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Anahtarını unutunca balkonu denedi, hastanede yaşam savaşı veriyor

Kapıyı açamayınca tehlikeli yönteme başvurdu! Yaşam savaşı veriyor
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.