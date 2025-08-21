Uyuşturucu Nedeniyle Hayatını Kaybeden Avukat Göksu Çelebi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uyuşturucu Nedeniyle Hayatını Kaybeden Avukat Göksu Çelebi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen avukat Göksu Çelebi, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı Beykoz Baklacı Mahallesi Merkez Camii'nde kılındı.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen ve fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı.

Uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan avukat Göksu Çelebi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çelebi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç avukat için öğle namazının ardından Beykoz Baklacı Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Göksu Çelebi'nin cenazesi Baklacı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine genç avukatın ailesi yakınları ve meslektaşları katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
