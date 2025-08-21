Uyuşturucu Nedeniyle Hayatını Kaybeden Avukat Göksu Çelebi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan avukat Göksu Çelebi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çelebi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç avukat için öğle namazının ardından Beykoz Baklacı Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Göksu Çelebi'nin cenazesi Baklacı Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine genç avukatın ailesi yakınları ve meslektaşları katıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel