Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

Usta Yönetmen Şerif Gören İçin Anma Töreni Düzenlendi

Usta Yönetmen Şerif Gören İçin Anma Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinemasının önemli isimlerinden yönetmen Şerif Gören, Beyoğlu Atlas Sineması'nda anıldı. Hayatını kaybeden Gören için düzenlenen törene birçok sanatçı ve seveni katıldı.

İstanbul'daki evinde yere düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi.

İstanbul'daki evinde 22 Kasım'da merdivenlerden düşerek başını çarptıktan sonra hastaneye kaldırılan Şerif Gören, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Aralık'ta hayatını kaybetti. Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlendi. Cenaze törenine; oyuncular Halil Ergün, Nur Sürer, Talat Bulut, Renan Bilek, Necmettin Çobanoğlu, Sibel Turnagöl, yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz, Yönetmen Yüksel Aksu, Nebil Özgentürk ailesi ve birçok seveni katıldı. Törende usta yönetmenin hayatının anlatıldığı bir film gösterildi. Gören'in cenazesi törenin ardından Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"Uğurlar olsun"

Çok üzgün olduğunu söyleyen oyuncu Halil Ergün, "Biraz fazla duygusallaştım. Çünkü sinema hayatım boyunca her zaman yanımda dost olarak, arkadaş olarak ustam ve yönetmenim olarak var oldu. Ben sinema dünyamızı beslemiş insanlar söz konusu olduğunda bir avuç kalmaya başladığımızı düşünüyorum. Onu da kaybettik. Işıklar içinde yatsın. Çok etkilendim. Uğurlar olsun" diye konuştu.

"Çok önemli bir değerimizi kaybettik"

Oyuncu Necmettin Çobanoğlu ise, "Son kalemizi uğurlarken geçmişle ilgili bir şey söylemek gerçekten çok acı veriyor. Onu çok seviyorum. Gerçekten çok önemli bir değerimizi kaybettik. Uğurlar olsun Şerif abi" ifadelerini kullandı.

"Şahane bir adamdı"

Oyuncu Nur Sürer, 6 gün önce telefon konuştuklarını belirterek, "Şahane bir konuşmaydı. Sinema yönetmeni olarak son temsilcisi Şerif Gören'i kaybettik. Çok üzgünüm. Şahane bir adamdı. Güle güle Şerif. Hep içimizde kalbimizde olacaksın" dedi.

"Şerif Gören deyince benim aklıma ilk gelen şey mücadele, dayanıklılık ve dayanışma"

Şerif Gören'i anlatan yönetmen Yüksel Aksu ise, "Öncelikle ustamızdı. Sonra abimiz oldu. Çok yakın zamana kadar abiliğine devam etti. Sinirli gibi duruyordu. Sonra çok iyi baba oğul gibi, abi kardeş gibiydik. Aslında Şerif Gören deyince benim aklıma ilk gelen şey 'mücadele, dayanıklılık ve dayanışma'. Sineması da sinematografikti. Kendisi de çok sinematografikti. Onunla çok anımız var" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Anayasa Mahkemesi faiz düzenlemesini iptal etti
img

"Selanikliler de geri dönsün" dedi, koltuğundan oldu
img

ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memurlar 2025 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak? Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.