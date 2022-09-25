Üsküdar Mimar Sinan Çarşısı Hizmete Açıldı

Üsküdar Belediyesi, Mimar Sinan Çarşısı'nı İstanbulluların hizmetine sundu. 17 bin metrekare alana sahip olan çarşı, meydan alanı, otopark ve çarşı binasıyla İstanbulluların hizmetine girdi.

Üsküdar Belediyesi, Mimar Sinan Çarşısı'nın açılışını yaptı. Çarşının açılışı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımı ve şarkıcı Ekin Uzunlar'ın konseriyle yapıldı. 17 bin metrekare alana sahip olan Mimar Sinan Çarşısı içinde sahaflar ve antikacılar da bulunuyor.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN: "GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ŞEHİRLER MEYDANLARIYLA MEŞHURDUR"

Çarşının açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şöyle konuştu:

"İnşaat çalışmamızı tarihten feyz alarak aslına uygun bir şekilde yaptık. 2016 yılında arkamızdaki bina belediye olarak hizmet veriyordu. Şimdi bunu aslına uygun bir şekilde restore ettik. Otoparkı, meydanı ile Mimar Sinan Çarşısı Üsküdar'a ve İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Gelişmiş ülkelerde şehirler meydanlarıyla meşhurdur. Meydanlar bir şehrin önemli bir kimliğidir. Biz de bu bakış açılısıyla Üsküdar Belediyesi olarak meydanlarımızı genişletme çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da bu meydanların sayılarını çoğaltmaya devam ediyoruz. Burası 17 bin metrekarelik güzel meydan, büyük bir otopark, şehrin tam kalbinde bir çarşımız var artık. Hem de şehrin silüetini, estetiğini bozmadan bunu yaptık. 1352 yılından bu yana Üsküdar Müslümanların ana yurdu konumunda. 1500'lü yıllarda Mimar Sinan Çarşısı hamam olarak hizmet veriyordu. Hemen yanındaki Karadavud Paşa Camii ise yine 16. yüzyıldan bir eser. Biz de Mimar Sinan Çarşısı'nı bu bölgeye yaparken tarihi karakterimizi yansıttık. İnşaat çalışmamızı tarihten feyz alarak aslına uygun bir şekilde yaptık. Tarihi değerlerimizden taviz vermeden yeni meydanlar ve projeler inşa ve restore ediyoruz."

ŞARKICI EKİN UZUNLAR: "İYİ Kİ ÜSKÜDAR VAR"

Mimar Sinan Çarşısı'nın açılışında Üsküdarlılara Karadeniz ezgileriyle eşlik eden şarkıcı Ekin Uzunlar, "Üsküdar'da olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bu Üsküdar'daki ilk konserim değil. Üsküdar'da konser vermekten büyük keyif alıyorum. Tarihe, sanata ve sanatçıya sahip çıkan ve destek olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e bir sanatçı olarak teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki Üsküdar var" dedi.