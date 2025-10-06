Uşaklı kadınlardan Gazze için sessiz çığlık

Uşak'ta bir grup kadın, Gazze'ye destek için 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenledi.

Uşak'ta bir grup kadın, Gazze'ye destek amacıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi. Kadınlar, ellerinde "Filistin Özgür Olacak", "Özgür Gazze" ve "Özgür Filistin" yazılı döviz ve pankartlarla Gazze halkına destek verirken, etkinlikte Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.

Grup adına ortak açıklamayı yapan Hilal Sabancı, "Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı. Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir. İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor. Nehirden Denize Özgür Filistin. Sevgili dostlar, Biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak, sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle, ne taşıdığımız ünvanlarla, ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir." dedi. - UŞAK