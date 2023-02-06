Uşak Valiliği 'Uşak Battaniyesi'ne zam' haberlerini yalanladı

Uşak Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "Uşak Battaniyesi 150 TL'lik zam" haberlerini yalanladı.

Kahramanmaraş ve çevresinde hissedilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yapılan "100 TL'lik Uşak Battaniyesi deprem sonrasında 250 TL'ye satılıyor" haberleri sosyal medyada gündem oldu. Bu konuya dair açıklamalarda bulunan Uşak Valiliği iddia edildiği gibi deprem sonrasında fiyat artışı söz konusu değildir, ilk saatten itibaren 100 bin battaniye hiçbir karşılık beklenmeden bağışlandığı belirtildi. Yazılı açıklamada, "Uşak'ta 100 TL'lik battaniyelerin 250 TL'ye satılmaya başlandığına dair sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına gerek duyulmuştur. İlimizde üretilen battaniyeler içerdiği materyalin türüne, kalitesine ve büyüklüğüne göre 100 TL ile 350 TL arasında fiyatlandırılmaktadır. İddia edildiği üzere deprem öncesi ve sonrasında fiyatlarda bir artış söz konusu olmamıştır ve Ticaret İl Müdürlüğümüzce bir suiistimal tespit edilmemiştir. Kaldı ki, depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren herhangi bir karşılık beklemeden 100.000 adet battaniyeyi bağış olarak toplayan Uşaklı iş insanlarımız, hayırseverlerimiz takdiri hak etmektedir. Bu sebeple ilimiz esnaf ve sanayicilerinin gerçeği yansıtmayan bir iddia üzerine eleştirilmesi ve ilimizin adının bu şekilde anılması bizleri derinden üzmüştür. Gün aslı olup olmadığına bakılmaksızın her dedikoduyu paylaşma günü değildir. Gün birlik ve dayanışma günüdür" ifadeleri kullanıldı. - UŞAK