Uşak'ta bin 50 konutun hak sahibi kura çekimi gerçekleşti

Uşak'ta bin 50 konutun hak sahibi belirlenme kurası gerçekleşti. Kura çekimi öncesinde konuşan Vali Turan Ergün TOKİ tarafından Uşak'ta yapılan farklı çalışmaların değerinin bugünkü rakamıyla 5 milyar 872 milyon TL olduğunu söyledi.

Uşak'ta bin 50 konutun hak sahibi kura çekimi Vali Turan Ergün'ün de katılımlarıyla gerçekleşti. Uşak Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine Vali Ergün'e Uşak AK Parti Milletvekili İsmail Güneş, TOKİ Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de eşlik etti. Kura çekimi öncesinde konuşan Hasan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2002 senesinden sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yeni bir vizyon kazandığını artık kredi veren bir idare değil aynı zamanda dar gelirli vatandaşa kira öder gibi taksitle konut yapan kurum haline geldiğini söyledi. Çelik, "Son günlerde de konuta erişimde de birçok sıkıntı yaşandığını biliyoruz ama ne var ki cumhurbaşkanımızın talimatı yine öncelikle 50 bin konut sonra 100 bin konut hemen akabinde 13 Eylül 2022 tarihinde ise 250 bin konut Türkiye yüzyılına yakışır yine Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde 81 ilimizde 250 bin konutumuzun kampanyası ve tanıtımı başlatılarak 81 ilde hemen projelendirme başlatılmış, yine cumhurbaşkanımızın talimatıyla 17 ilde hemen 8 bin konutun temeli atılmıştır" ifadelerini kullandı.

Uşak Valisi Turan Ergün ise yapmış olduğu konuşmada, TOKİ'nin Uşak'ta 5 bin 530 konutla birlikte bin 35 dükkan ve iş yeri, bununla birlikte il merkezi ve ilçelerde okullar, camiler, hastaneler, pansiyonlar ve sosyal tesisler yaptığını, bu çalışmaların ise günümüzdeki maddi değerinin 5 milyar 872 milyon TL olduğunu söyledi. Heyecan ve duygu dolu anların yaşandığı kura çekiminde hak sahibi olan Yaşar Akpolat'ın eşi gözyaşlarına hakim olamazken Yaşar Akpolat ise çok mutlu olduğunu ve ilk evini kazanmasına vesile olan herkese teşekkürlerini iletti. - UŞAK