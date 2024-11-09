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Uşak'ta 10 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi

Uşak'ta 10 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Uşak'ta 10 çocuk için sünnet organizasyonu gerçekleştirerek, çeşitli etkinliklerle renkli bir şölen düzenledi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Uşak'ta 10 çocuk için sünnet organizasyonu düzenledi.

Kütahya Vakıflar Müdürlüğü'nün Uşak'ta düzenlediği sünnet şöleninde 10 çocuk için sünnet şöleni yapıldı. Uşşak Aşevinde düzenlenen törene Uşak Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, sünnet çocukları ve aileleri katılırken, program kapsamında yemek, pamuk şeker ve çocukların araçlarla konvoy eşliğinde gezdirilmesi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Öte yandan, çocukların 7 parçadan oluşan sünnet kıyafetleri Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilirken, her bir çocuğa 1 gram altın ve bisiklet hediye edildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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