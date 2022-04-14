Ürgüp Belediyesi İddiaları yalanladı

NEVŞEHİR (İHA) - Ürgüp Belediyesi son günlerde bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan Temenni Tepesi haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Ürgüp Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Bilindiği üzere, önceden ticari parsel ve dükkan olan bahsi geçen alan kaya ve moloz yığınlarından temizlenmiştir. Temizlik çalışmaları sonrasında yol boyunca uzanan dükkanların arkasında ve bu dükkanlara birleşik kaya oyma mekanlar ortaya çıkmış ve Kapadokya Alan Başkanlığının talebi ile rölöve öncesi temizlik çalışmalarına geçilmiştir. Yapılan yalan haberlerde gösterilmeye çalışıldığı gibi kaya mekanlar tahrip edilmemiştir. Alınan rölöve ve belgelendirme çalışmalarıKapadokya Alan Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra Ürgüp Belediyesi Temenni Dükkan Projesi, yeni tadilatlı haliyle tamamlanma aşamasına gelmiştir. Projenin yeni haliyle, eski yerleşimlerden kalan kaya oyma mekanların tamamı rahatlıkla görülebilir duruma gelmiştir. Ayrıca belediyemiz tarafından, onaylı kentsel tasarım projesinde olduğu gibi ahşap yürüyüş yolları ile Temenni eteklerini turizme kazandırmak amacıyla temizlik çalışmaları devam etmekte olup, mesnetsiz iddialardaki gibi koparılan kayalarla binaya kaplama yapılmamaktadır. Temenni; sosyal medyada gösterilmek istendiği ve CHP vekili tarafından iddia edildiği gibi, yeni imara açılan veya doğal sit alanı ve peribacaları arasında imara açılmak istenilen bir yer değildir. Temenni Tepesi ve çevresi yüzlerce butik otel, konut, dükkan, han, restoran ve benzeri yapıyı barındırmakla birlikte, Kentsel Sit Alanı içerisinde kalmaktadır. Söylendiği üzere doğal sit alanının ortasına beton atılmış değildir. Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayı ile Ürgüp Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan yüzlerce yapı, restore edilerek yeniden kullanıma açılmıştır. Dönemin CHP'li yönetimi tarafından çalışmaları başlatılan ve 26/01/2012 tarihinde 96 sayılı Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile onaylanan Temenni Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi çerçevesinde iki yeni han yapılması planlanmıştır. Ancak burada bahsi geçen han, sosyal medyada iş hanı olarak gösterilmeye çalışılsa da aynı aks üzerinde yüzyıldan fazladır ayakta duran, restore edilerek kullanımına devam edilen konaklama için kullanılan eski yapılardır. Yukarıda ispat edildiği üzere CHP il ve ilçe yönetiminin, alanın bu inşaat için riskli alandan çıkarıldığı iddiası tamamıyla gerçek dışıdır" denildi. - NEVŞEHİR