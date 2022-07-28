Üreticilerden Başkan Gültak'a 'Üzüm Şenliği' teşekkürü

Mersin'de geçtiğimiz hafta düzenlenen 'Üzüm Şenliği' dolayısıyla Esenli Mahallesi'ndeki üzüm üreticileri, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Mahalle Muhtarı Feyyaz Görgülü, 'Esenli Üzüm Şenliği'nin yerel ve ulusal anlamda büyük bir ilgi çektiğini ifade etti. Şenliği ilerleyen yıllarda da tekrar yapmak istediklerini ve bu anlamda Başkan Gültak'tan yeniden destek beklediklerini kaydeden Görgülü, "Hafta sonu köyümüzde çok güzel bir şenlik yaşadık. Herkes çok memnun kaldı. Sosyal medya ayağa kalktı. İstanbul'da yaşayan köylülerimiz bile hayretler içinde kaldı ve hayran oldular. 'Yerel ve ulusal televizyon kanallarında köyümüzü gördük, izledik' diyerek şenlikten duydukları mutluluğu bizimle paylaştılar. Şenliğimize dışarıdan gelen konuklarımız da çok olumlu görüşlerini ifade ettiler. Esenli olarak çok mutlu olduk" dedi.

"Sırada balık ve gül festivalleri var"

Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise şenliğin, beklentilerin üzerinde büyük bir ilgiyle gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nisan ayı içerisinde de Bekirde-Dikilitaş-Civanyaylağı bölgesinde kesme gül festivalini gerçekleştireceklerini belirten Gültak, "Bölgemizde 3 tane kritik yer var. Birisi Esenli, 13 bin dönüm arazide üzüm üretiliyor. İkincisi Dikilitaş-Civanyaylağı-Bekirde. Bu bölgede de kesme gül üretiminde Türkiye ikincisiyiz. Diğeri Karaduvar. Karaduvar'da sistem oturdu, bu yıl 3'üncü balık festivalini yapacağız" diye konuştu.

"Aşı tuttu, devamı gelecek"

Sözlerini, "Artık bu aşı tuttu" diyerek sürdüren Başkan Gültak, "Balık festivali, üzüm festivali ve gül festivali. Yıllar içinde bu festivallerimiz devam edecek. Peki, bunların ne faydası var? İki faydası var. Birincisi, Mersin ve Akdeniz'i, Türkiye'ye ve hatta Türkiye dışına tanıtıyoruz. İnsanlar merak edip geliyor. İkincisi de özellikle üzüm ve ardından yapacağımız gül festivalimiz sayesinde Türkiye'nin dikkatini buraya çektik. Yeni ve daha çok ihracatçı bölgeye gelecek, rekabet oluşacak. Bu rekabetten de çiftçilerimiz faydalanacak, ürünlerini daha iyi rakamlara satacaklar diye düşünüyorum. Nitekim bunu Karaduvar Balık Festivalinde gördük. Bölgenin balık satışları arttı, esnafın da ticari manada kazançlarının yükseldiğini gördük. Kimse merak etmesin; üzüm şenliği de artık marka değeri olan bir şenlik haline geldi ve bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN