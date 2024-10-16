UNRWA Genel Komiseri: Gazze'de durum kritik, açlık tehlikesi mevcut

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Filistinli mültecilerin tek umudu konumundaki UNRWA'nın Gazze'deki faaliyetlerinin sona erebileceği uyarısında bulundu. Lazzarini, "Bir kırılma noktasına çok yakınız. Bu ne zaman olacak? Bilmiyorum. Ama buna çok yakınız" dedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Almanya'nın başkenti Berlin'de Gazze ve Orta Doğu'daki son duruma ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Gazze'deki güncel insani duruma ilişkin bilgi veren Lazzarini, "Gazze bir tür boş arazi haline geldi, neredeyse yaşanmaz durumda. İnsanlar, sadece hayatta kalmaya çalışıyor ve günlük bazda hastalık ve açlıkla mücadele ediyor. Askeri operasyonların nasıl yürütüldüğüne bağlı olarak sürekli hareket halinde tutuluyorlar. Bu şimdiye kadar gerçekten güvenli bir yerin olmadığının göstergesi" dedi.

"Gazze'de altyapının yüzde 67'si yok edildi"

Can kayıplarına ilişkin konuşan Lazzarini, "Öldürülen insan sayısı, yetim bırakılan çocukların sayısı, öldürülen gazetecilerin, sağlık çalışanlarının aynı zamanda öldürülen BM ve yardım çalışanlarının sayısına bakın. Gazze'de benim temsil ettiğim ajanstan 229 personel öldü" şeklinde konuştu. Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir yıkım yaşandığını vurgulayan Lazzarini, "Gazze'de altyapının yüzde 67'sinin yok edildiğini tahmin ediyoruz. Bu, BM tesislerini de kapsıyor. Tesislerimiz ağır hasar gördü ve tahrip oldu. Birçok insan, güvenlik için tesislerimize sığındı fakat maalesef her zaman bunu sağlamamız mümkün olmadı" dedi.

Gazze Şeridi'nde insani durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunan Lazzarini, Filistin topraklarında yaklaşan kış ile birlikte açlık tehlikesinin oluştuğunu söyledi. Lazzarini, "Fakat bu durum önlenebilir. Gazze'deki açlık, insan eliyle, yapay olarak ortaya çıkarılmıştır" şeklinde konuştu. Gazze'de çocukların son derece tehlikeli bir ortamda bulunduğunu ifade eden UNRWA Genel Komiseri, çocukların kanalizasyon ve çöp yığınları arasında yaşadıklarına dikkat çekti.

" Batı Şeria'da sessiz bir savaş yaşanıyor"

Batı Şeria'daki durumun gözden kaçtığına işaret eden Lazzarini, " Batı Şeria'da gerçekten üzerinde pek konuşulmayan bir durum var. Gazze'deki durum olmasaydı manşetlere çıkardı. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria kaynıyor ve bir tür sessiz savaş yaşanıyor. Silahlı gruplar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 700'den fazla kişi öldü" şeklinde konuştu.

Lübnan'da ölü sayısı 2006'daki savaşı geçti

Lübnan'da herkesin Beyrut'un yeni bir Gazze olup olmayacağından endişe ettiğini ifade eden Lazzarini, "Gerginliğin tırmandığı iki haftalık dönemin ardından 1,2 milyonu aşkın kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Ölü sayısı ise şimdiden 2006'daki savaşta ölenlerin sayısını geçti. Halk arasında derin bir endişe var çünkü insanlar, Lübnan'da hiçbir yerin gerçekten güvenli olmadığını gördü. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi, yaşadıkları yer, köyleri nerede olursa olsun hedef haline gelebiliyor" dedi.

"Bir kırılma noktasına çok yakınız"

UNRWA'nın Gazze'deki faaliyetlerine ilişkin konuşan Lazzarini, "Artık faaliyet gösteremeyeceğimiz bir noktaya geleceğimizi saklamayacağım" şeklinde konuştu. BM üyesi bir ülke olan İsrail'in BM ajansı UNRWA aleyhindeki tutumuna tepki gösteren Lazzarini, "Olası bir kırılma noktasına çok yakınız. Bu ne zaman olacak? Bilmiyorum. Ama buna çok yakınız" ifadesini kullandı.

İsrail, UNRWA'yı Hamas'a destek vermekle ve UNRWA çalışanlarını terör örgütü üyesi olmakla suçlamıştı. - BERLİN