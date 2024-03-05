Ünlü Oyuncu Ersin Korkut ABD'de Evsizlere Yardım Etkinliğine Katıldı

Ünlü oyuncu Ersin Korkut Survivor Allstar programından ayrılmasının ardından ABD'de kendi elleriyle evsizlere pizza yaptı. ABD'de evsizlere yardımlarıyla bilinen Champion Pizza'nın sahibi hayırsever iş insanı Hakkı Akdeniz'in yardım organizasyonuna katılan Korkut, "Ünlü olmadan önce ben de pizzacıda çalışıyordum. Hayatın ne kadar zor olabileceğini iyi bilirim" dedi.

Survivor All Star yarışmasından elenen Oyuncu Ersin Korkut dinlenmek için ABD'ye gitti. Zorlu yarışmada elenen oyuncu ABD'de yardım faaliyetlerinde de bulundu. ABD'de Champion Pizza sahibi ve evsizlere yardımlarıyla bilinen Hakkı Akdeniz'in düzenli olarak yaptığı yardım etkinliğine katılan Ersin Korkut, evsizlere kendi elleriyle pizza yaptı. Hakkı Akdeniz, emeği geçenlere ve Ersin Korkut'a kedisine ilham verdikleri ve yardımcı oldukları için özel olarak teşekkür etti.

"Ünlü olmadan önce ben de pizzacıda çalışıyordum"

Ersin Korkut, yardım etkinliği ile ilgili, "ABD'de bu zamanlarda en soğuk günlerini yaşıyor. Sokakta yüzlerce belki de binlerce insan yaşıyor. Değerli dostum Hakkı Akdeniz'in uzun yıllardır evsizler için çalışmalarını biliyordum. ABD ziyaretimde ben de bir parça olsun evsizler için yardım yapmak istedim. Ünlü olmadan önce ben de pizzacıda çalışıyordum. Hayatın ne kadar zor olabileceğini iyi bilirim. Değerli dostum Hakkı beni kırmadı ve yardımda bulunmamı sağladı. Kendisine bu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İnsanlara yardım etmek bence hepimizin görevi"

Ünlü pizzacı Akdeniz de, "Evsizler için uzun zamandır yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Değerli dostum Ersin Korkut ile Survivor Allstar yarışmasından ayrılmasının ardından ABD'de görüştük. Evsizler için çalışmalarımıza yardım etmek istediğini söyledi. Kendisinin daha önce pizzacıda çalışmış olması da güzel bir tesadüf oldu. Yaptığı pizzaların lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Ersin'e desteklerinden dolayı ben de teşekkür ederim. Hayatında kötü bir dönem geçirmiş insanlara yardım etmek bence hepimizin görevi. Kendim de bir dönem evsiz kaldığım için yardımlarımı elimden geldiğince yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Sokaklarda kalanlar için onlarca pizza hazırlayan Korkut ve Akdeniz, o anları kayıt altına alarak takipçileriyle paylaştı.

Hakkı Akdeniz evsizlere yardımlara devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yaşayan ve Champion Pizza'nın sahibi Hakkı Akdeniz, evsiz insanlara yardımlarını sürdürüyor. Sosyal medya hesabında paylaştığı gönderilerde sokaklarda mücadele eden insanlar için hava şartları ne olursa olsun sıcak yemek sağlama sözünü sürdürüyor. - İSTANBUL