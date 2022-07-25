Üniversitede yeni atamalar Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Prof. Dr. Fatih Bektaş ve Doç. Dr. Yakup Alan'a cübbelerini giydirdi. Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Prof. Dr. Fatih Bektaş ve Doç. Dr. Yakup Alan'a cübbelerini giydirdi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Fatih Bektaş profesörlük, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı Yakup Alan ise doçentlik kadrosuna atandı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Senato Toplantısı'nı müteakiben Prof. Dr. Fatih Bektaş ve Doç. Dr. Yakup Alan'a cübbelerini giydirdi. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / Yerel Fatih Bektaş Aralık Kilis Yerel Haberler

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