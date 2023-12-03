Üniversite Öğrencilerinin Yılbaşı Pastası Ünlü Tatlı Markasının Menüsüne Girdi

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün düzenlediği yılbaşı pastası yarışmasında birinci olan öğrenci, ünlü tatlı markasının menüsünde yer almaya hak kazandı. İkinci ve üçüncü olan öğrencilere de ödülleri verildi.

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin yaptığı yılbaşı pastası, ünlü tatlı markasının menüsüne girdi. Pasta yarışması için ödül töreni gerçekleştirildi.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün düzenlediği yılbaşı pastası yarışmasına 9 öğrenci katıldı. Yarışmacılar arasından ön elemeyle ilk 3 pasta seçildi. Tabanında bisküvi kırıntıları, kavrulmuş badem, ganaj, pastacı kreması ve üzerinde frambuaz sos bulunan "Jest" isimli pastayla birinci seçilen Emir Cengiz, bir ünlü tatlı markasının dünyaca tanınmış şeflerinin tariflerinden oluşan 'Select' menüsünde yer almaya hak kazandı. İkincilik içi incir, ceviz ve krema dolgulu, üstü çikolata kaplı "Kış Rüyası" pastası ile Alper Doğrul'a, üçüncülük ise narlı ve beyaz çikolatalı "Nardugan" pastasıyla Eda Kaya'ya verildi.

Üniversitenin uygulama mutfağında gerçekleşen ödül töreninde öğrencilere ödülleri verildi. Törene, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Murat Komesli, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seda Genç, Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Eylem Fadıloğlu, ünlü tatlı markasının temsilcisi Alara Urlulu, firma çalışanları ve öğrenciler katıldı. Birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise bin TL para ödülünün yanı sıra finalistlerin her birine yılbaşı sepetleri, hediye paketleri ve çift kişilik yemek ödülü verildi.

İş birlikleri ile eğitime katkı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seda Genç, "Gastronomi zaten doğası gereği sektörle iç içe olması gereken ve uygulamaya yönelik bir alan. Biz de bölüm olarak özellikle İzmirli ve sektörde öncü olan firmalarla iş birlikleri yaparak hem eğitime katkı sağlamayı hem de öğrencilerimizin akademik gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

"Kırmızı ve beyaz yılbaşını çağrıştırıyor"

Birinci seçilen pastanın hikayesini anlatan Emir Cengiz, "Yılbaşı denince aklıma hediyeleşme geliyor, o yüzden pastanın adını 'Jest' koydum. Yılbaşı teması bana kırmızı ve beyazı çağrıştırdığı için de pastayı bu renklerde tasarladım. Ünlü bir tatlı markasının menüsünde yer alacak olmak benim için büyük bir gurur" diye konuştu. - İZMİR