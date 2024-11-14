Üye Girişi
Haberler

Üniversite Öğrencileri Diyabet Farkındalığı İçin Stant Açtı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Edirne'de halkın şeker ve tansiyonunu ölçerek diyabet konusunda farkındalık oluşturdu. Etkinlik yoğun ilgi gördü.

Üniversite öğrencileri halkın şeker ve tansiyonunu ölçtü

EDİRNE - Edirne'de Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açılan stantta vatandaşların şeker ve tansiyonları ölçülerek diyabet konusunda bilgilendirme yapıldı.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde stant açıldı. Stantta vatandaşların şeker ve tansiyonları ölçülerek, vücut kitle endekslerine bakıldı. Açılan stantta 'diyabetin farkında olun, sağlıklı olun' sloganıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı. Etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla bir farkındalık etkinliği gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Ünsar, açılan stantta vatandaşların kan şekeri, tansiyon ölçümleri ile anket çalışması yaptıklarını aktardı.

Diyabetin önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ünsar, topluma bu farkındalığı kazandırmanın kendileri için bir görev olduğunu düşündüklerini belirtti.

Vatandaşlardan Ülkü Dolaştır, "Burada tansiyon ve şekerimi ölçtüler. Form doldurdular. Kalp ameliyatı oldum. Şeker hastasıyım. Kolesterolüm de var. Standı gördüm ne olduğunu merak edip geldim. Uzun süredir şekerime de baktırmamıştım. Sağlık ayağımıza gelmiş oldu. Çok memnun oldum beğendim. Trakya Üniversitesi'ne bu etkinlikleri her zaman yapmasını tavsiye edeceğim" dedi.

Dünya Diyabet Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Trakya Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Doğa Biçen, "Halkın kan şekeri ve tansiyonunu ölçüyoruz. Bir hastalıkları olup olmadığını sorup anket dolduruyoruz. Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum. Yoğun ilgi gördü ve kalabalık oldu" ifadelerini kullandı.

Etkinliği çok güzel bulduğunu söyleyen vatandaşlardan Ayşe Durmaz, açılan stantta şekerini, tansiyonunu ölçtüklerini ve bel ölçümü yaptıklarını belirtti.

Üniversite Öğrencileri Diyabet Farkındalığı İçin Stant Açtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi

Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli zirvesi sona erdi

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uluslar Ligi canlı izle! 14 Kasım Perşembe Uluslar Ligi maçları EXXEN – Spor Smart HD izle! TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Spor Smart CANLI izle! (ULUSLAR LİGİ) Spor Smart full hd donmadan ve kesintisiz izle! 14 Kasım Perşembe D Smart Go Spor Smart canlı yayın! EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 14 Kasım EXXEN spor canlı izle Ermenistan Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Ermenistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir Katar Özbekistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Katar Özbekistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.