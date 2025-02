Üniversite öğrencileri, çalıştayda dinlediklerinden etkilenerek engelliler için engelsiz park tasarladı

Kastamonu Üniversitesi tarafından 2022 yılında düzenlenen çalıştayda bir araya gelen 5 kişilik öğrenci gurubu, çalıştaydaki fikirlerden etkilenerek engelli çocukların parklarda oyun oynayabilmesi için engelsiz "çok fonksiyonlu salıncak sistemi" geliştirdi. Geliştirilen sistem, Teknofest'de finale kadar yükselirken, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillendi.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından 2022 yılında çalıştay düzenlendi. Düzenlenen çalıştaya farklı fakültelerden öğrencilerde katılım gösterdi. Çalıştayın ardından oluşturulan guruplarda fikir alışverişinde bulunan öğrenciler, Doç. Dr. Gül Aslı Bozbay'ın danışmanlığında engelli çocuklar için engelsiz oyun parkı projesi geliştirdi. Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin desteğiyle hayata geçirilen projede, Ayşe Nur Kaya, Eslem Al, Oğuzhan Kara ve Güngör Tabak buluşçu olarak yer aldı.

Öğrenciler, ilk olarak engelli ve dezavantajlı çocuklar için çok fonksiyonlu salıncak sistemi üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın prototipiyle Teknofest'e müracaat eden öğrenciler, final aşamasında engelli ve dezavantajlı çocuklar için geliştirdikleri "Çok Fonksiyonlu Salıncak Sistemi" elendi. Pes etmeyen öğrenciler, projelerini daha da geliştirerek Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ile Teknoloji Transfer Ofisi'nin desteğiyle Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil müracaatında bulundu. Yapılan iki yıllık değerlendirme sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Çok Fonksiyonlu Salıncak Sistemi" tescillendi.

Doç. Dr. Gül Aslı Bozbay'ın danışmanlığında üniversiteli öğrenciler tarafından bulunan tescilli buluş, çocuk oyun alanlarında evrensel tasarım ilkelerini temel alarak engelli bireylerin salıncak kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Toplumdaki farklı özelliklere sahip bireyleri bir araya getiren sistem, özellikle 4-14 yaş grubundaki engelli ve engelsiz kullanıcıları aynı oyun donatısında birleştirerek toplumsal bütünleşmeye katkı sağlıyor. Sistem, hem bireysel hem de engelli kullanıcılar için önemli bir çözüm sunarak geniş bir kullanım alanı potansiyeli taşıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, bu başarının Kastamonu Üniversitesi'nin akademisyen ve öğrenci çalışmalarında yenilikçi projelere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Akademisyen ve öğrencilerimiz, bilimsel araştırmalara olan katkılarıyla Üniversitemizin adını daha ileriye taşımaktadır. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Herkesin kamusal alanlardan eşit derecede yararlanmasını sağlayacak bu sistem bir anne olarak beni mutlu eder"

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gül Aslı Bozbay, "Çok değerli bir yaklaşım burada ön plana çıkıyor. O yüzden benim ve öğrenci arkadaşlarımı çok heyecanlandıran bir fikir oldu, proje oldu bu. Günümüzde dezavantajlı grupların oluşması toplum içerisinde bir çok engelli beraberinde getiriyor. Bunlardan bir tanesi de fiziki engelli, özellikle çocuk yaştaki bireylerimizin toplumdan dışlanması, çocuk yaşta bu psikolojiyle karşı karşıya kalması, çok zorlayıcı duygular, travmalar geliştirebiliyor, bunu biliyoruz. Bunun farkındalığıyla biz aslında bu projede 4-14 yaş grubunda özellikle bütün çocuklarımıza hitap edecek, ortak kullanabilecekleri bir çocuk oyun elemanı üzerinde yoğunlaştık. İstedik ki engeli olanlar bir tipini, olmayanlar başka tipini kullansın gibi bir ayırım artık ortadan kalksın ve aynı oyun elemanını bütün o yaş grubundaki çocuklarımız kullanabilsin. Bu sayede sosyalleşsinler birlikte, arkadaşlık ilişkisi kurabilsinler ve o oyun faaliyetinin tadını birlikte çıkarabilsinler. En önemsediğim benim bu projede bu yaklaşımımız oldu ve bu projeyi Teknofest yarışmasında geliştirdik, öğrenci arkadaşlarınıza, danışmanlık yaptım ve üzerinde çalıştık. Sonuçta iş böyle bir modelin benimsenmesi, önemsenmesi aşamasında gerçekten kurumumuz Kastamonu Üniversitesi, bu fikrimize sahip çıktı. Zaten Kastamonu Üniversitesinin kurum kapsamında üretilen tasarım, faydalı model, patent gibi patent değeri olan çalışmalara desteği var. Onlar da bu projemize sahip çıktılar. Üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisimiz bu modelimizi, bir faydalı modele dönüştürülmesi noktasında bize ön ayak oldu ve sonuçta 2023 yılında başlayan sürecimizi bu yılbaşı itibariyle tamamlamış olduk ve faydalı model tescilimizi almış olduk. Temennim bu tür çalışmaların yaygınlaşması, toplumumuzda herkesin özellikle kamusal alanlardan eşit derecede yararlanmasını sağlayacak, kolaylık sağlayacak fikirlere, projelere öncelik verilmesi, bunlar tabii ki bizi de çocuğu olan birisi olarak beni de ayrıca bir anne olarak da mutlu eder" dedi.

"Çalıştayda Aslı hocam engelsiz parktan bahsedince bizde bu fikir üzerinde çalıştık ve yaptık"

Kastamonu Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Peyzaj Mimarlık Bölümü öğrencisi Ayşenur Kaya ise, "2022 yılında fakültemizde Aslı hocamızın önderliğinde bir çalıştay gerçekleştirdi. Bu çalıştayda tamamen farklı kişilerden ve disiplinlerden öğrencilerle bir araya geldik. Bu çalışlarda tanıştığımız arkadaşlarımızla biz bir model geliştirmiştik. Bir gün Aslı hoca benim bir fikrim var dedi. Engelli olan arkadaşlarımız için aslında nasıl bir şey geliştirebiliriz? Aynı oyun arkadaşlarıyla birlikte oynayabilsin, bu fikrinden bahsedince Aslı hocam bizim hazırda grubumuz vardı. Sonra biz bir araya geldik, ne yapabiliriz diye düşündük burada. Birkaç gün bu fikir kuluçkada kaldı. Aslı hoca fikirlerine nasıl yapabiliriz diye bizimle paylaştı. 5 kişi olarak bu tasarım tescili sonucuna kadar varmış olduk aslında. Engelsiz Yaşam Teknolojileri başlığı altında TEKNOFEST'e biz başvurduk. Final aşamasında elendik. Daha sonra Aslı hoca vazgeçmeyin, bunu başka yerlere de sunarız dedi. Biz daha sonra TEKNOFEST'e geldik ve tasarım tesciline başvurduk. Bugünde tescilimizi alarak bu süreci sonuçlandırmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Yaptıkları tasarımın tescil edilmesinden mutluluk duyduğunu söyleyen Kaya, "Bu çok değerli bir duygu aslında, çok mutluluk verici. Çünkü engelli bir bireysiniz diye dışlanmıyorsun artık, diyorsun ki tamam senin engelin var ama birlikte oynayabiliriz yani bu proje sayesinde, işte gözlerin mi görmüyor? Yani yine de çözümü var bir şekilde oyun arkadaşım olabilirsin sen diye diyebiliyoruz bu projeyle birlikte. Bu da çok güzel, birleştirici bir güç aslında" diye konuştu.

Kaya, şöyle konuştu: "Prototip olarak ürettiğimiz bu projeye pilot çalışma olarak eğer hayata sürebilirsek birçok engelli vatandaşımızın arkadaşlarımızın da oyun alanlarında birlikte oynayabilmelerini sağlamış olabiliriz"

"Ayırmaksızın her çocuklarımızın kullanabileceği bir salıncak modeli oldu"

Kastamonu Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisi Bölümü öğrencisi Oğuzhan Kara da, "Makinemiz yani salıncağımız 3 ana makine motorlu sistemi olarak çalışmaktadır. Salıncağımız da birinci sistem yani salıncağımızın oturma kısmının, yaslanma kısmı olarak çalışmasını sağlayan motorlu sistemdir. İkinci sistemimiz yaslanmalık kısmına kalkan yerin sandalyenin çok yani engelli sandalyesinin çok rahat bir şekilde yanaşıp onun, orada güvenli bir şekilde salıncağın çalışması vaziyetine gitmek için iki tane kanca bulunması gereken sistemdir. Motorlarımız her şekilde çalışmaktadır. Üçüncü sistemimiz zincir sistemidir. Zincir sistemimiz, dedektörlü motor sayesinde yukarı doğru yerden yani sandalye kısmı yerden havaya kaldırma şekilde yer temasını kesmek için kullanılır. Sistemlerimiz başarılı bir şekilde ilerliyor. Takımımıza güveniyoruz, takımımızla birlikte çalışıyoruz. Her şekilde sistemlerimiz başarılı bir şekilde ilerledik. Engelli çocuklarımız için tüm her şeyi gözetmeksizin yani her şeyimiz, yani sistemimizin mükemmel bir şekilde çalışması için birçok ardina sistemi, birçok sensör sistemini kullandık. İşitme kaybı olan veyahut da görme engeli olan çocuklarımız için yeterli seviyede sensörler kullanmaya çalıştık. Bunların hepsinin butonları teker teker, zincirli kuvvetli sisteminde bulunmaktadır. Maksimum verim elde etmek için tüm hepsini ölçerek biçerek en iyi şekilde yerini getirmeye çalıştık. Takım kaptanız olsun, arkadaşlarımız olsun, herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Sistemlerimizde en ufak bir arıza tespit olmadı. Sensörümüz en mükemmel şekilde çalışıyor. Buradan herkese teşekkür ederim. Ayırmaksızın her çocuklarımızın kullanabileceği bir salıncak modeli oldu. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istedik, yaptık ve başardık" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU