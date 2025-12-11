Haberler

ÜNİPERSEN Kayseri Şubesi kuruldu

ÜNİPERSEN Kayseri Şubesi kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Kayseri şubesi, 11 Aralık 2025 tarihi itibarıyla resmen kuruldu. Sendika, üniversite idari personelinin haklarını savunma ve sorunlarını çözme konularında etkin rol üstleneceğini duyurdu.

Üniversite İdari Personel Sendikası'nın (ÜNİPERSEN) Kayseri şubesi kuruldu.

ÜNİPERSEN, yaklaşık 2 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda Kayseri şubesi için gerekli yeter sayının tamamlandığını ve 11 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ÜNİPERSEN Kayseri Şubesi'nin resmen kurulduğunu duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, "Üniversite idari personelinin başını öne eğdirmeyeceğiz. Hangi ilde olursa olsun hakkın ve doğrunun yanında durmayı sürdüreceğiz. Hiçbir makamın gözüne bakmadan, hiçbir baskıdan çekinmeden eşit, adil ve çözüm odaklı bir sendikal anlayışı Kayseri'de de güçlü şekilde hayata geçireceğiz. Kayseri artık üniversite idari personelinin iradesini temsil eden kurumsal bir yapıya sahiptir. ÜNİPERSEN Kayseri Şubesi, bölgedeki tüm idari personelin beklentilerini duyuracak, sorunlarını görünür kılacak ve çözüm süreçlerinde etkin rol üstlenecektir. Sendikamız, çalıştıkça büyüyen, büyüdükçe daha güçlü adımlar atan bir yapıdır. Kayseri Şubemizin kuruluşu da bu kararlı yürüyüşün önemli bir basamağıdır. ÜNİPERSEN olarak Kayseri şubemizin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bugün bir kez daha görülmüştür ki doğru yerde duranlar büyür, doğru sözü söyleyenler güçlenir, hakkı savunanlar asla kaybetmez" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam

İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı hizmete rekor zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar sanılan olay cinayet çıktı! Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü

Bir ailenin yok olduğu olayda gerçek bambaşka çıktı
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
İntihar sanılan olay cinayet çıktı! Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü

Bir ailenin yok olduğu olayda gerçek bambaşka çıktı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
title