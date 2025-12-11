Üniversite İdari Personel Sendikası'nın (ÜNİPERSEN) Kayseri şubesi kuruldu.

ÜNİPERSEN, yaklaşık 2 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda Kayseri şubesi için gerekli yeter sayının tamamlandığını ve 11 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ÜNİPERSEN Kayseri Şubesi'nin resmen kurulduğunu duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, "Üniversite idari personelinin başını öne eğdirmeyeceğiz. Hangi ilde olursa olsun hakkın ve doğrunun yanında durmayı sürdüreceğiz. Hiçbir makamın gözüne bakmadan, hiçbir baskıdan çekinmeden eşit, adil ve çözüm odaklı bir sendikal anlayışı Kayseri'de de güçlü şekilde hayata geçireceğiz. Kayseri artık üniversite idari personelinin iradesini temsil eden kurumsal bir yapıya sahiptir. ÜNİPERSEN Kayseri Şubesi, bölgedeki tüm idari personelin beklentilerini duyuracak, sorunlarını görünür kılacak ve çözüm süreçlerinde etkin rol üstlenecektir. Sendikamız, çalıştıkça büyüyen, büyüdükçe daha güçlü adımlar atan bir yapıdır. Kayseri Şubemizin kuruluşu da bu kararlı yürüyüşün önemli bir basamağıdır. ÜNİPERSEN olarak Kayseri şubemizin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bugün bir kez daha görülmüştür ki doğru yerde duranlar büyür, doğru sözü söyleyenler güçlenir, hakkı savunanlar asla kaybetmez" denildi. - ANKARA