ÜNİPERSEN'den YÖK'e Tayin Sorunu İçin Basın Açıklaması

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), üniversitelerde çalışan idari personelin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması talebiyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Yurdun dört bir yanından gelerek YÖK Başkanlığı önünde toplanan ÜNİPERSEN üyeleri, üniversitelerde görev yapan idari personelin başta tayin sorunu olmak üzere yaşadığı problemlerin çözülmesi talebinde bulundu. Ellerindeki pankartlarla sloganlar atan grup adına açıklama yapan ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, şunları dedi:

"Bugün tüm üniversitelerden, ülkemizin dört bir yanından gelen temsilcilerimiz ve üyelerimizle üniversite idari personelinin mali kayıplarının yanı sıra, her devlet memurunun doğal hakkı olan tayin sorunu ile ilgili Yükseköğretim Kurulunun inisiyatif almada yetersiz kaldığını, memurun kanayan yarasına bile çare üretilmediğini ve çözüm için yapılması gerekenleri bildirmek için buradayız. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tayin hakkı belli bir sisteme bağlanmışken, üniversitelerde hala bu yönde bir çalışma olmaması kabul edilemez. Bilindiği üzere 6 ve 7. dönem toplu sözleşmelerde üniversite idari personelinin tayin sorununa ilişkin çalışma yapılması kararı alınmıştı. Fakat aradan geçen 3 yıl içerisinde bu konu ile ilgili elle tutulur ne bir açıklama yapılmış ne de bir çalışma başlatılmıştır. Akademik personel ya da öğrenci söz konusu olduğunda çözüm için tüm yolları aşındıran YÖK, idari personele gelince sorunlara çözüm üretmek yerine başka adresler göstermeye çalışmaktadır. Bilinmelidir ki üniversitelerdeki akademik ahenk, Yükseköğretim Kurulu sorumluluğunda olduğu gibi üniversitelerin tek başına çözüm üretemeyeceği sorunları çözmek de Yükseköğretim Kurulu sorumluluğundadır. Üniversite idari personelinin yıllardır ailesinden ayrı yaşamak zorunda bırakılan, gelecek planlaması yapması engellenen, en önemli iki sorununu içeren taslağımız, hem YÖK'de hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında mevcuttur. Daha önce teslim ettiğimiz bu taslak dikkate alınmalı, idari personelin sorunlarına çözüm bulunmalıdır. İlgili kurumlara teslim ettiğimiz taslak kısaca üniversite idari personeli için tayin sisteminin puan usulüne göre hayata geçirilmesi, kurumların gelişmişlik düzeyine göre yükseköğretim personeli olmanın gereği olan yükseköğretim tazminatının tüm idari personele verilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca diğer sorunlar için de Yükseköğretim Kurulu tarafından koordinasyonun yapılması halinde sorunlar çok basit bir şekilde çözüme kavuşacaktır." - ANKARA