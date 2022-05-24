Unesco Onaylı Afyon Lezzetleri Antakya Expo Alanında - Haberler

Türkiye'nin UNESCO onaylı üç gastronomi kentinden biri olan Afyonkarahisar'ın lezzetleri Antakya EXPO alanında beğeniye sunuldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Nazan Savaş, Afyon'un asırlık tariflerini tatma imkanı buldu.

Şef Hüseyin Yalavaç'ın hazırladığı menüyü tadan Savaş, Afyonkarahisar'ın bilinenin aksine çok zengin bir mutfağa sahip olduğunu ifade etti.

Afyon mutfağının sucuk ve kaymaktan ibaret olmadığını belirten Başkan Savaş, "Yemek, bir şehrin kültürünü, benliğini, birikimini ifade eder. Burada Afyon'un kaymak ve sucuktan ibaret olmadığını gördük. Daha çok lezzetin olduğunu fark ettik. Lezzet ve yeme kalitesi çok yüksek olan ürünlerle tanıştık. Afyon'un kültüründe yemek ve tatlıdan sonra da çorba içildiğini öğrendik. Güzel insanlarla tanıştık. Kendi mekanımızda misafir olduk. Bizi ağırlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Barış Dal, Hatay'da güzel zaman geçirdiklerini ve EXPO alanını beğendiklerini dile getirdi.

AFYONLU KONUKLARDAN EXPO'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

EXPO alanında Hatay halkına mutfaklarını tanıtma şansı yakaladıklarını belirten Dal, "Başkanımız Lütfü Savaş ve ekibi, Gastropoint'te bize mutfaklarını açarak kendi yemeklerimizi Hatay halkına tanıtma fırsatı tanıdı. EXPO alanını gezdik ve çok beğendik. Çocuk oyun alanlarıyla, konserlerin yapılacağı alanla, bitkilerin yer aldığı yapılarla Başkanımız kendi imkanlarıyla çok güzel bir alan yapmış" diye konuştu.

"BU YOLDA HATAY İLE BİRLİKTE YÜRÜYORUZ"

Hatay'ı gastronomi alanında kardeş şehir olarak tanımlayan Dal, "Ülkemizdeki yöresel lezzetleri hep birlikte tanıtmaya çalışıyoruz. Bu yolda birlikte yürüyoruz. Hatay, müzeleriyle, tarihi eserleriyle, inanç turizmiyle gezilip görülmesi gereken bir yer. Hoşgörülü insanları var. Tüm vatandaşlarımızı medeniyetler şehri Hatay'a davet ediyorum" dedi.

Lezzet dolu gecede Afyonkarahisar mutfağından tandır çorbası, göce küttesi(köftesi) patlıcan böreği, sucuk, afyon kebabı, vişneli ve sade kaymaklı ekmek kadayıfı ile bamya çorbası konukların beğenisine sunuldu.

Bamya çorbasının yemek ve tatlıdan sonra ikram edilmesinin nedenini açıklayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, "Büyüklerimiz sodanın olmadığı zamanlarda hazmı kolaylaştırması için yemeklerden sonra bamya çorbası içermiş. Biz de bu geleneği yaşatmaya ve mutfaklarımızda hayat vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Afyon mutfağının lezzetleri, 29 Mayıs'a kadar Antakya EXPO alanındaki Gastropoint'te Hataylıları bekliyor olacak.