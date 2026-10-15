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Ünal Ateş, Halk TV'ye kayyım atanmasının basın özgürlüğüne müdahale olduğunu savundu

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Ünal Ateş, Halk TV'ye kayyım atanmasının basın özgürlüğüne müdahale olduğunu savundu
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YENİ Parti Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı Ünal Ateş, Halk TV'ye kayyım atanması ve yayınlarının durdurulmasının basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına müdahale olduğunu savundu. Ateş, 'Türkiye susmayacak, millet susmayacak' dedi.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ)- YENİ Parti Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı Ünal Ateş, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahale olduğunu savundu. Ateş, "Türkiye susmayacak, millet susmayacak" ifadelerini kullandı.

Halk TV'ye 14 Ekim'de düzenlenen polis operasyonunun ardından kayyım atanması ve yayınlarının durdurulmasına tepkiler sürüyor. YENİ Parti Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı Ünal Ateş, konuya ilişkin açıklamasında iktidarın politikalarını eleştirerek, kararın yalnızca bir televizyon kanalını değil, Türkiye'deki demokratik hak ve özgürlükleri de ilgilendirdiğini belirtti.

Ateş, şunları söyledi:

"Bizler, farklı siyasi görüşlerden ve partilerden, toplumun her kesiminden yurttaşlarımızla birlikte bugün Türkiye'nin 81 ilinde bir kez daha söylüyoruz: İktidar tükenmiştir. Tükendiğinin farkındadır. Saldırganlığı bundandır. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindedirler. Özgür basın sansüre boyun eğmez. Gerçekler hapsedilemez. Halk TV'nin, özgür basının ve tüm basın emekçilerinin yanındayız. Türkiye'nin her bir köşesinde umudu örgütlemeye, demokrasiye ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi karanlığa hapsetmeye çalışanları mutlaka yeneceğiz. Türkiye susmayacak, millet susmayacak."

Kaynak: ANKA
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