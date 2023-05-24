Umut Akdoğan: "Ata İttifakı'nı Oluşturan Partiler Burada Kaldı, Çelişkiler Oraya Gitti"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Seçmeninden sığınmacıları gönderme vaadiyle oy isteyen bir cumhurbaşkanı adayı, ‘Sığınmacıları gönderemeyeceğim’ diye üstüne basa basa söyleyen bir siyasi partiye destek verse dahi bana göre oyunu götüremez. Çünkü seçmenler bizim boyumuza, posumuza, kaşımıza, gözümüze oy vermiyor ki fikriyatımıza oy veriyor, değil mi? Onun için fikirler burada kaldı, Sayın Oğan oraya gitti. ATA İttifakı’nı oluşturan partiler burada kaldı, çelişkiler oraya gitti" dedi.

TUNAKAN YILDIRIM

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Seçmeninden sığınmacıları gönderme vaadiyle oy isteyen bir cumhurbaşkanı adayı, 'Sığınmacıları gönderemeyeceğim' diye üstüne basa basa söyleyen bir siyasi partiye destek verse dahi bana göre oyunu götüremez. Çünkü seçmenler bizim boyumuza, posumuza, kaşımıza, gözümüze oy vermiyor ki fikriyatımıza oy veriyor, değil mi? Onun için fikirler burada kaldı, Sayın Oğan oraya gitti. ATA İttifakı'nı oluşturan partiler burada kaldı, çelişkiler oraya gitti" dedi.

Umut Akdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikincine turuna yönelik çalışmalarına destek vermek için bugün Karabük'e geldi. Akdoğan'ın ilk durağı CHP Karabük İl Başkanlığı oldu. Akdoğan ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'la birlikte açıklamalarda bulundu.

"BU SEÇİMİN KARARINI KADINLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ VERECEK"

Cevdet Akay, şunları söyledi:

"En ufak bir şüphemiz yok; 28 Mayıs'ta halkımız, gereken cevabı verecektir. Tek parti iktidarını devirip, parlamenter sisteme geçip, Millet İttifakı'yla birlikte, beraber hareket ederek bir demokratik hak, hukuk, adalet içerisinde yaşayacağımız bir ortama geçiş sağlayacaktır. Kadınlarımız, gençlerimiz bizim için çok çok önemli, bu seçimin kararını onlar verecekler. Oy kullanmayanlar, sandığa gitmeyenler, lütfen sandıklara gidip oyunu kullansın."

"ATA İTTİFAKI'NI OLUŞTURAN PARTİLER BURADA KALDI, ÇELİŞKİLER ORAYA GİTTİ"

Umut Akdoğan ise şöyle konuştu:

"Bakın, Sayın Sinan Oğan, beş madde ortaya koymuştu. Beş maddenin beşini de biz taşıyorduk ama o maddelerin içinde, hani ruhunu bırakın, lafsında bile Erdoğan'a eleştiri vardı. Mesela 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' kimin sözü? Erdoğan'ın sözü, değil mi? 'Faiz, enflasyon, ekonomi sarmalından Türkiye'yi çıkartacak adayı destekleyeceğim' dedi. Faiz, döviz, ekonomi; bunla sarmal sözcüğü yan yana geliyorsa ikisinin birleşiminden Erdoğan ortaya çıkar. Bu beş maddenin bir tane manşeti vardı. Bunu söyleyerek Karabük'te de 81 ilde de oy istediler. Nedir o? Sığınmacıların ülkesine gönderilmesi açıklamasında, biraz önce ifade etti, dedi ki 'Bana Numan Kurtulmuş geldi. Numan Kurtulmuş'a dedim ki sığınmacılar konusunda ne yapacaksınız?' Geri göndermeyeceğiz demiş. Sayın Ümit Özdağ da demiş ki 'Ya bizim en manşet vaadimiz bu, geri göndermeyecekseniz hoş geldiniz, güle güle'. Yani olmuyor demek, yani bu yapılamayacak demek ki. Seçmeninden sığınmacıları gönderme vaadiyle oy isteyen bir cumhurbaşkanı adayı, 'Sığınmacıları gönderemeyeceğim' diye üstüne basa basa söyleyen bir siyasi partiye destek verse dahi bana göre oyunu götüremez. Çünkü seçmenler bizim boyumuza, posumuza, kaşımıza, gözümüze oy vermiyor ki fikriyatımıza oy veriyor, değil mi? Onun için fikirler burada kaldı, Sayın Oğan oraya gitti. ATA İttifakı'nı oluşturan partiler burada kaldı, çelişkiler oraya gitti."