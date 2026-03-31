Bolu'dan umre için gittiği Mekke'de vefat eden yaşlı adam kutsal topraklara defnedilecek
Bolu'dan umre için Mekke'ye giden 83 yaşındaki İbrahim Tanrıkulu, kutsal topraklarda hayatını kaybetti. Cenaze namazı Mescid-i Haram'da kılınacak.
BOLU (İHA) – Bolu'dan umre vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'ın Mekke kentine giden İbrahim Tanrıkulu (83) hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, umre ibadeti amacıyla memleketi Bolu'dan yola çıkarak kutsal topraklara giden İbrahim Tanrıkulu, Mekke'de vefat etti. Tanrıkulu'nun cenazesinin, Mescid-i Haram'da kılınacak cenaze namazının ardından Mekke'de toprağa verileceği öğrenildi. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı