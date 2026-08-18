Haberler

Necati Ateş "Net bilgidir" diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı

Necati Ateş 'Net bilgidir' diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı Haber Videosunu İzle
Necati Ateş 'Net bilgidir' diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Necati Ateş, sarı-kırmızılıların Rafael Leao transferiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Ateş, Abdullah Kavukcu'nun yıldız futbolcunun transferini bitireceğini söylediğini belirterek, "Net bilgidir bu. Söylediği kişiden duydum" dedi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Rafael Leao konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz TV'de konuşan futbol yorumcusu Necati Ateş, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun Leao transferi konusunda oldukça iddialı olduğunu öne sürdü.

"RAFAEL LEAO TRANSFERİNİ BİTİRECEĞİM"

Necati Ateş, Kavukcu'nun Rafael Leao transferini sonuçlandırmak istediğini belirterek aldığı bilgiyi, "Abdullah Kavukcu, 'Rafael Leao transferini bitireceğim. Benim imzam olacak' demiş. Net bilgidir bu. Söylediği kişiden duydum" ifadeleriyle açıkladı. Ateş'in açıklaması, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde bulunan Portekizli yıldızla ilgili transfer beklentisini yeniden artırdı.

MILAN'IN 50 MİLYON EUROLUK TALEBİ

Son dönemde basında yer alan haberlerde Milan'ın Rafael Leao için 50 milyon euroluk talebinde geri adım attığı öne sürülmüştü. Öte yandan gazeteci Sacha Tavolieri, Leao'nun menajeri Jorge Mendes'in yıldız futbolcuyu Roma'ya önerdiğini aktardı.

Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
Haberler.com
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Süleymancılar sonrası Saral’dan bir cemaate daha gözdağı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti

Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
Şikeden tutuklanan Murat Özkaya'ya bir şok da eski sevgilisinden

Şikeden tutuklanan başkana bir şok da eski sevgilisinden
4 yaşındaki çocuğa istismar! 75'lik sapığı kanlar içinde bıraktılar

4 yaşındaki çocuğa yaptığı cezasız kalmadı! Kanlar içinde bıraktılar
“2 ay takılırım” demişti! Ünlü oyuncu sevgilisiyle 5. yılı devirdi

Ünlü oyuncunun yıllar sonra yaptığı itiraf şaşırttı: 2 ay takılırım
CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyesi Ulusoy'un uyuşturucu testleri pozitif çıktı

İki CHP'linin uyuşturucu testi pozitif çıktı
İzmir'de tabancayla oynarken karnından vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir’de kanlı oyun: 16 yaşındaki çocuk silahla oynarken canından oldu
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı