Necati Ateş 'Net bilgidir' diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Rafael Leao konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz TV'de konuşan futbol yorumcusu Necati Ateş, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun Leao transferi konusunda oldukça iddialı olduğunu öne sürdü.

"RAFAEL LEAO TRANSFERİNİ BİTİRECEĞİM"

Necati Ateş, Kavukcu'nun Rafael Leao transferini sonuçlandırmak istediğini belirterek aldığı bilgiyi, "Abdullah Kavukcu, 'Rafael Leao transferini bitireceğim. Benim imzam olacak' demiş. Net bilgidir bu. Söylediği kişiden duydum" ifadeleriyle açıkladı. Ateş'in açıklaması, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde bulunan Portekizli yıldızla ilgili transfer beklentisini yeniden artırdı.

MILAN'IN 50 MİLYON EUROLUK TALEBİ

Son dönemde basında yer alan haberlerde Milan'ın Rafael Leao için 50 milyon euroluk talebinde geri adım attığı öne sürülmüştü. Öte yandan gazeteci Sacha Tavolieri, Leao'nun menajeri Jorge Mendes'in yıldız futbolcuyu Roma'ya önerdiğini aktardı.