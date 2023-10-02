Uluslararası Homeros Festivali'ne Görkemli Kapanış

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali görkemli bir program ile sona erdi. Festivalin son gününde, Homeros Ödülleri de sahiplerini buldu. Usta sanatçı Zülfü Livaneli’ye Roman Müzik Onur Ödülü, Ataol Behramoğlu’na Şiir Onur Ödülü ve Valeriu Stancu’ya Konuk Yazar Onur Ödülü verildi. Başkan Serdar Sandal, “Bayraklı’yı sadece İzmir’in değil, edebiyatın ve sanatın da kalbi yapacağız. Bu hayalimize adım adım yürürken bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali görkemli bir program ile sona erdi. Festivalin son gününde, Homeros Ödülleri de sahiplerini buldu. Usta sanatçı Zülfü Livaneli'ye Roman Müzik Onur Ödülü, Ataol Behramoğlu'na Şiir Onur Ödülü ve Valeriu Stancu'ya Konuk Yazar Onur Ödülü verildi. Başkan Serdar Sandal, "Bayraklı'yı sadece İzmir'in değil, edebiyatın ve sanatın da kalbi yapacağız. Bu hayalimize adım adım yürürken bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali, bu yıl da edebiyat ve sanat dünyasının önde gelen yerli ve yabancı isimlerini Bayraklı'da buluşturdu. 3 gün boyunca Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleşen festivale 10 farklı ülkeden 163 konuk katıldı ve toplam 46 etkinlik yapıldı.

Festivalin son gününde Homeros Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Serdar Sandal, usta sanatçı Zülfü Livaneli'ye Roman Müzik Onur Ödülü, Ataol Behramoğlu'na Şiir Onur Ödülü ve Valeriu Stancu'ya Konuk Yazar Onur Ödülü'nü takdim etti. Televizyoncu İlker Karagöz adına FOX Haber editörü Zafer Söken'e Değer Ödülü ve gazeteci-yazar Ünal Ersözlü'ye de Homeros Emek Ödülü verildi.

Törene, İzmir Romanya Ba?konsolosu Mioara ?tefan da katıldı.

GENÇ SANATÇI 'ADASU AKIN' BÜYÜLEDİ

Ünlü oyuncu-sunucu Volkan Severcan ve Gülçin Deriner'in sunumuyla gerçekleşen ödül töreni öncesinde viyolonsel sanatçısı Adasu Akın sahne aldı. Anadolu ezgilerinden türküler ve farklı dillerden modern eserler seslendiren 23 yaşındaki genç sanatçı salonu dolduranlara duygusal anlar yaşattı. Uzun süre ayakta alkışlanan Akın'a, Zülfü Livaneli de ulusal ve uluslararası çapta destek olma sözü verdi.

UNUTULMAZ GECE

Festivalin öğleden sonraki oturumlarında ise yerli-yabancı şair ve yazarlar sanatseverlerle buluştu. Pelin Batu ve Temel Gürsu, Eren Aysan'ın moderatörlüğünde 'Anılar Koridorunda Sinema' isimli söyleşi gerçekleştirdi. Nebil Özgentürk'ün yazıp yönettiği 'Nazım Aramızda' belgeselinin gösterimi büyük beğeni topladı. 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılına Akan Şiir', 'Geleceğe Akan Genç Şiir' ve 'Cumhuriyet Basınında Homeros' adlı söyleşilerde edebiyatçılar sanatseverlerle buluştu. Günün sonunda Mertcan Titiz hafif batı müziği ile kulakların pasını silerken, Kardeş Türküler konseri Bayraklı Sahil'de sanatseverlerle buluştu. Konseri Başkan Sandal, eşi Aylin Sandal, oğlu Yağız Sandal, yerli-yabancı konuklar, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri ve muhtarlar birlikte izledi.

"KADİM BİR KÜLTÜRE SAHİBİZ, BUNU ANLATMAMIZ LAZIM"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, şöyle konuştu:

"Bizim Bayraklı için bir hayalimiz var. Sadece İzmir'in değil, edebiyatın ve sanatın da kalbi olacağız! Bu hayalimize emin adımlarla ilerlerken bizi yalnız bırakmayan tüm edebiyat ve sanat yaşamının önemli isimlerine teşekkür ediyorum. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarih boyunca bizi önce Balkanlardan daha sonra Anadolu'dan itme düşünceleri hep oldu. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni yoktan var eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili birilerinin bir hesabı var. O yüzden 100'üncü yılında bile yurtdışındaki birçok makalede Anadolu'nun bu kadim kültürünü yok sayıp bizi yanlış yönlerimiz ve eksikliklerimizle tanıtmaya çalışanlara karşı buradaki misafirlerimizden bir tek ricam var. Gittiğiniz yerlerde ülkemizin, kentlerimizin kadim kültürlerini anlatın. Türkiye'de bu ülkenin bağımsızlığından, bayrağından, birliğinden, Atatürk'ten, laik, demokratik, hukuk cumhuriyetinden ödün vermeyecek milyonlarca yurttaşımız var. Biz Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Mevlana'nın torunlarıyız. Sevginin karşısında saygı ile eğiliriz ancak zulmün karşısında da dimdik durmasını biliriz."

"BU KÜLTÜRÜ YAŞATMAK ZORUNDAYIZ"

Ödül Töreni'nde konuşan Usta sanatçı Zülfü Livaneli, "Hepimiz kozmopolit kültürün ürünleriyiz ve bu kültürü yaşatmak zorundayız. Bir yanımız halkımız bir yanımız batı, bir yanımız doğu, büyük Mısır kültürü burada, Romen kültürü, Gürcü kültürü çok etkilemiştir hepimizi. Tüm konuk sanatçılarımızın ülkeleri önemli kültür yapısına sahip, aslında enternasyonalist insanlarız ama bunu iyi kavramalıyız. Bunu iyi kavrarsak o bizi kendi halkını sevmeye götürür" dedi.

BEHRAMOĞLU'NDAN '100'ÜNCÜ YIL MARŞI' SÜRPRİZİ

Şair Ataol Behramoğlu, "Dünya tarihinde zalim liderler vardır: Hitler gibi, Neron gibi… Bunlara psikopattır, zalimdir! Ama psikopatların, zalimlerin zulmüne hizmet edenler ise alçaktır. İnsanlık tarihinde de bizde de büyük insanlar, büyük liderler var. Ama Mustafa Kemal gibi hem büyük bir asker, hem bir devlet kurucu hem de büyük bir aydın yok" diye konuştu. Behramoğlu, konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak hazırladığı marşı seyircilerle ilk kez paylaştı. Salonu dolduranlar, eseri uzun süre alkışlandı.

"HATIRLANMAKTAN ONUR DUYDUM"

Şair Valeriu Stancu, "Şiirlerim veya yazarlığımla ilgili bana bu onurlu ödülü layık gören ve bir yerlerde beni bilen, düşünen insanların var olduğunu bilmek bana büyük onur verdi. Romen ve evrensel şiirdeki yerimi bilmiyorum, buna ancak gelecek kuşaklar karar verir. Ama bugün burada bu onurlu ödülü almamda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yazı kağıdının yalnızlığından kurtulmayı başardığımı düşünüyorum" dedi.