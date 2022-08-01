Ataşehir Belediyesi'nin Türkiye Tenis Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği 'Uluslararası Ataşehir Belediye Başkanlığı Tenis Turnuvası' sona erdi.

Taş Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin farklı kentlerinden Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) kategorilerinde 315, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) kategorilerinde ise 32 lisanslı yabancı tenisçi katıldı.

Yeni başlayan kadınlar kategorisinde Berrak Tezulaş, erkekler kategorisinde Ertan Taç, 18 yaş kadınlarda Petek Naz Yaver, 18 yaş erkeklerde Hamza Akpınar, 18 çift erkeklerde Berke Tombul-Toygar Akdoğdu, 18 yaş çift kadınlarda Işıl Ercan-Nurgül Demirbay, 18 yaş kadın-erkeklerde Aylin Engör-Maksut Erkam Abdik, 30 yaş erkeklerde Batıkan Çolpan, 30 yaş kadınlarda Nilay Saygı, 35 yaş erkeklerde Ufuk Altuğ, 40 yaş erkeklerde Yüksel Soysal, 45 yaş erkeklerde Köksal Genç, 50 yaş kadınlarda Ayşe Özdil, 50 yaş erkeklerde Mehmet Bulak, 50 yaş çift erkeklerde ise Hakan Ağdaş-Hayati Fandaklı şampiyon oldu.

Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Sporun her branşını Ataşehir'de desteklemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye Tenis Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediğimiz tenis turnuvasını bu kez uluslararası platforma taşıdık. Birçok şehirden sporcunun katıldığı turnuvada mücadele eden herkesi tebrik ediyor, kazanan şampiyonlara da spor hayatlarında daha nice başarılar diliyorum" dedi.