Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Emek Ödülleri Verildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 30. kez sinemaseverlerle buluşan Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin açılış gecesinde Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Emek Ödülleri, Yeşilçam şarkılarının unutulmaz sesi Belkıs Özener'e ve 'Genç Sinema' hareketinin kurucularından senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner'e verildi.

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış gecesine sanatçılar, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, konuklar ve Adanalılar katıldı.

Merkez Park Amfi Tiyatro'da Yetkin Dikinciler'in sunumuyla gerçekleşen tören, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın açılış konuşmasıyla başladı.

ZEYDAN KARALAR: "ADANALI SANATA DÜŞKÜNDÜR, SEÇİCİDİR VE SİNEMAYI BİLİR"

Başkan Zeydan Karalar, "Cumhuriyetimizin 100. yılında festivalimizin 30'uncusunu yapıyor olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Sinema birleştirici gücü olan, dili evrensel, çok etkili bir sanat dalıdır. Adanalı sanata düşkün, seçicidir ve sinemayı iyi bilir. Altın Koza'nın emeğe saygısı, bakışı çok önemli. Bu yıl Orhan Kemal Emek Ödülleri'ni Belkıs Özener ve Ahmet Soner gibi iki efsane isim aldı. Kendilerine saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet'in kurucusu ve ülkemizin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk sanata değer vermeseydi bugün böyle güzellikler yaşayamazdık. Hoşçakalın, Atatürk'le kalın" dedi.

100. yaşına giren Cumhuriyetin bilimde ve sanatta çok önemli isimler yetiştirdiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün özünde işaret ettiği buydu. Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' demiştir. Sinema kulübü kuran Öğretmen Ziya Darandeli'nin Adana film festivali yapma girişimiyle Altın Koza Film Festivali'nin temeli atıldı. Altın Koza bir öğretmenin eseri. Ziya Darandeli'yi huzurlarınızda saygıyla anmak istiyorum" diye konuştu.

Başkan Karalar, 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin içeriğiyle ilgili de bilgi aktardı.

BELKIS ÖZENER: "BENİ YENİDEN PARLATAN SİZLERSİNİZ. ÖLSEM DE GAM YEMEM"

Belkıs Özener'e ödülünü, oyuncu Binnur Kaya takdim etti. Özener ödülünü alırken, "Çok bekledim. 40 sene sustum. Bu ses benim, demedim. Adım yazılmadı. Benim sesimi biliyordunuz ama beni tanımıyordunuz. Şimdi karşınızdayım. Sizleri çok seviyorum. Size karşı kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü beni merak ediyordunuz. Beni yeniden parlatan sizlersiniz. Onun bilincinde kendi değerimi anladım. Arka arkaya 130'un üzerinde onur ödülü aldım. O zaman da değerimi anladım. Ama şimdi sizi gördüm ya, ölsem de gam yemem. İşte emek bu. Bu ödülün Cumhuriyetimizin 100. yılına rastlaması da ayrı bir güzellik" dedi.

Seyircinin dakikalarca ayakta alkışladığı Belkıs Özener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a ve tüm Adana'ya teşekkürlerini iletirken, "Sevemedim Karagözlüm" şarkısını söyleyerek seyirciyi selamladı.

Orhan Kemal Emek Ödülü'nün bir diğer sahibi yönetmen, senarist, yazar Ahmet Soner'e ödülünü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü takdim etti.

Soner ödülünü alırken, "Orhan Kemal çok üretken ve çok çilekeş bir yazardı. Onun adına bu ödülü alıyor olmaktan çok mutluyum. Işıklar içinde yat Orhan Kemal" diye konuştu.

JÜRİ BAŞKANI ÖMER FARUK SORAK: "EĞER ÇEKTİĞİN FİLM ADANA'DA İZLENİYORSA EMİN OL TUTAR"

Açılış gecesinde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı yönetmen Ömer Faruk Sorak da konuşma yaptı. Sorak, "Meslekte 30. yılım ve 30. yılda böyle bir festivale jüri başkanı olarak layık görülmem beni çok mutlu etti. Seçici kurula ve jürideki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sinema filmi çekmeye başladığım dönemde İstanbul'da 'Eğer çektiğin film Adana'da izleniyorsa emin ol tutar' derlerdi. ve ben bunu tecrübe ettim. Yaptığım filmlerin, Adana'da izlenenlerinin ne kadar çok izlendiğini şahsen tecrübe ettim. Bu sebeple sizlerin sanata olan sevgisine ve saygısına sonsuz teşekkür ediyorum. Çok güzel bir festival geçirmeniz dileğiyle" dedi.

CANDAN ERÇETİN'E BİNLERCE KİŞİ EŞLİK ETTİ

Ödül töreninin ardından sahne alan Candan Erçetin, film müzikleri ve sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla açılış törenini izlemeye gelen Adanalılara keyifli bir gece yaşattı. Erçetin, binlerce kişinin katılımıyla şarkılarını seslendirdi. Konser sonunda sanatçıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar çiçek takdim etti.

TÜRK SİNEMASI'NDA 100 KADRAJ

30.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ilk günü programında, Vadullah Taş tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. yılında Türk Sineması'nda 100 Kadraj" fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı. Esas01 Burda AVM'de açılan sergi, festival boyunca ziyaret edilebilecek.