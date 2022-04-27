Uludere Belediye Başkanı Ürek'ten ihtiyaç sahiplerine yardım

Şırnak'ın Uludere ilçe Belediye Başkanı Sait Ürek, Ramazan ayı boyunca merkez ve köylerde hasta ziyaretleri yapıp vatandaşların taleplerini evlerine giderek dinliyor. Her hafta bir köyü ziyaret eden Başkan Ürek, ziyaretleri esnasında 3 bin aileye gıda kolisi dağıttı.

Uludere ilçesi AK Partili Belediye Başkanı Sait Ürek, çalışmalarıyla vatandaşlar arasında takdir topluyor. Her hafta bir mahalle ve köyde ziyaretler gerçekleştiren Başkan Ürek, yatalak, hasta ve evlerinden çıkamayan vatandaşları ziyaret edip taleplerini dinliyor. Aynı zamanda durumu iyi olmayan ailelere ise yardım kolileri dağıtıyor. İlçe genelinde çalışmaların devam ettiğin aktaran Ürek, "Ancak en çok ihtiyaç duyduğumuz şey halkın içinde olmaktı. Sürekli ilçemizde hasta ziyaretleri yapıyoruz. Bu güne kadar 3 bin yardım kolisi dağıttık. Vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. çalışmalarımız bayramdan sonra devam edecek. Ayrıca etkinlik ve konserler düzenleyeceğiz" dedi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel