Uludağ'da kış geri dönüyor...Mayısta kar sürprizi yaşanacak

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ, Mayıs ayında sürpriz bir kar yağışına hazırlanıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da, sezonun kapanmasının ardından beklenen bu kar yağışı; doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunacak.

Meteoroloji verilerine göre, 1-2 Mayıs tarihlerinde Uludağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. 23 Nisan'da etkili olan yağışla birlikte zirvede kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaşmış, ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla 62 santimetreye kadar gerilemişti.

Yeni tahminlere göre bölgede hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 1 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklığın eksi 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. - BURSA

