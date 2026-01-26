Haberler

Uludağ'da kardan heykel sanat eserini aratmadı

Güncelleme:
Bursa'nın Uludağ kış turizm merkezinde, Hakan Babaoğlu tarafından yapılan anne ve çocuk figürlü kardan heykel ilgiyle izlendi. Gerçekçi detaylarıyla göz dolduran heykel, ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, kar yağışını fırsata çeviren vatandaşın yaptığı kardan heykel görenlerin ilgisini çekti.

Uludağ Sarıalan mevkiinde Hakan Babaoğlu tarafından yapılan kardan heykel, detaylarıyla adeta sanat eserini aratmadı. Anne ve çocuğu tasvir eden heykel, gerçekçi duruşu ve ince işçiliğiyle dikkat çekerken, bölgeden geçen vatandaşlar çalışmayı ilgiyle izleyip fotoğraf çektirdi. Kış turizminin yoğun yaşandığı Uludağ'da ortaya çıkan kardan heykel, ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. - BURSA

